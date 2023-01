Béni Mellal-Khénifra : un record de 30 MMDH approuvés en 2022 pour redynamiser la région

Ces projets permettront de mobiliser des programmes d’investissement record au niveau de la région de plus de 30,3 milliards de dirhams (MMDH), avec une augmentation de 109% par rapport à 2021, selon le Centre régional d’investissement (CRI) Béni Mellal-Khénifra.

Ils permettront également de générer plus de 7.900 emplois directs permanents, selon la même source. Aussi, la région Béni Mellal-Khénifra a vu la création durant l’année 2022, un total de 553 entreprises au niveau du CRI avec un total des capitaux de l’ordre de 80 millions de dirhams (MDH), et un nombre d’emplois déclarés de 1.625 emplois.



De même, à la faveur de la réunion de manière ponctuelle et régulière de la CRUI, les délais moyens de traitement des dossiers d’investissement ont été ramenés en 2022 à 5 jours, soit une baisse de 4,5% par rapport à 2021.