Prévisions météorologiques pour ce lundi 02 janvier 2023

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 02 janvier 2023 :



– Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif, l’Oriental et le Sud-Est.



– Nuages bas à l’Ouest de la Méditerranée avec brume locale.



– Ciel passagèrement nuageux sur l’Oriental et le Nord-Ouest avec bruine sur la région de Tanger.



– Chasse-poussières par endroits sur les provinces du Sud.



– Températures minimales de l’ordre de -04/04°C sur l’Atlas, de 00/08°C sur le Rif, les plateaux des Phosphates et d’Oulmès, les versants Sud-Est et les Hauts plateaux orientaux, de 14/20°C sur les provinces du Sud et de 09/15°C sur le reste du Royaume.

– Températures du jour en légère baisse ou quasi stationnaire.