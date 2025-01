Rabat-Salé-Kénitra : ouverture de sept nouveaux centres de santé

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui, a procédé ce vendredi 17 janvier au lancement des services du centre de santé urbain «El Wahda» à Rabat, ainsi que de six centres de santé dans les préfectures et provinces de Rabat, Skhirat-Témara, Sidi Kacem et Sidi Slimane.

Concrètement, on recense deux centres de santé urbains de premier niveau «El Wahda» et «Inbiat» à Rabat, deux centres de santé urbains de premier niveau «Nasr» et «Ouelad Zair» dans la Préfecture de Skhirat-Témara, du centre de santé rural de deuxième niveau «Dar Guedari» dans la province de Sidi Kacem, ainsi que deux dispensaires ruraux «Chraouta» et «Touirsa» dans la province de Sidi Slimane. «Ces centres de santé offrent une prise en charge globale et intégrée d’un ensemble de maladies chroniques», a déclaré la directrice régionale de la Santé et de la Protection sociale de la région Rabat-Salé-Kenitra, Noria Saidi.

Lire aussi | Oncorad Group célèbre ses 25 ans d’activités dans le secteur de la santé

Des prestations de prévention, de vaccination et de sensibilisation, notamment en matière de santé mentale, seront également assurées au niveau de ces centres, a-t-elle poursuivi, ajoutant que ces établissements, qui sont dotés d’équipements technologiques et d’un personnel médical, paramédical compétent, viennent renforcer l’offre de soins. Ces centres permettront à environ 117 000 habitants de la région d’accéder à des services de santé de base, notamment des consultations médicales générales, le suivi de la santé de la mère et de l’enfant, le suivi des maladies chroniques, ainsi que des services de soins infirmiers, des programmes de sensibilisation à la santé, de santé scolaire et de santé des jeunes.



Lire aussi | Le groupe Mediot franchit un nouveau pas dans l’informatique de santé



Par ailleurs, le ministère de la Santé et de la Protection sociale, en plus de mobiliser des ressources humaines qualifiées, a modernisé et doté ces centres des derniers équipements et fournitures biomédicaux de haute qualité. A noter que ces établissements sont équipés d’un système d’information intégré afin d’améliorer l’orientation des patients et d’offrir des soins de proximité dans des conditions optimales. Un système qui permet également aux patients d’accéder à un dossier médical électronique et de recevoir des soins tant au niveau régional que national.