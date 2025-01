Béni Mellal-Khenifra : 21 milliards de DH à mobiliser d’ici fin 2026

La déclinaison territoriale de la stratégie d’investissement privé au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra a été au centre d’une réunion récente avec la participation des principaux acteurs de l’écosystème entrepreneurial régional.

Sous la présidence de Karim Zidane, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, et en présence de plusieurs hauts responsables régionaux, cette réunion a mis en lumière la stratégie d’investissement privé qui vise, à l’échelle nationale, à générer 550 milliards de dirhams d’investissements privés d’ici 2026 et à créer 500 000 emplois durables. notamment dans les secteurs régionaux productifs, tels que l’agriculture, l’industrie agroalimentaire, l’industrie métallurgique, le commerce, le tourisme, l’énergie et les technologies de l’information et de la communication.

Quid de Béni Mellal-Khénifra dans cet échiquier ? M. Zidane a assuré que la territorialisation de la Stratégie de l’investissement privé ambitionne dans la région la mobilisation d’un montant d’investissement privé de l’ordre de 21 milliards de DH à l’horizon 2026 et la création de 23 000 emplois, soulignant que cette démarche vise à renforcer l’attractivité de la région et à promouvoir les opportunités d’investissement locales, afin de faire de l’investissement privé une véritable locomotive de développement conformément aux Hautes Directives Royales.

Citant le potentiel d’investissement important de la région Béni Mellal-Khénifra, le ministre a fait savoir que la commission régionale unifiée d’Investissement a approuvé entre 2022 et 2024 un montant de 86 milliards de DH d’investissements publics et privés témoignant ainsi d’une dynamique d’investissement particulièrement favorable à l’échelle régionale. Il a par ailleurs mis en avant les investisseurs marocains, en particulier ceux issus de la diaspora, qui jouent un rôle essentiel dans le développement de la région.

Mohamed Benribag, Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, a souligné que la région est prête à attirer les investissements, avec des conditions optimales pour les investisseurs. Dans ce sens, un partenariat avec l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique a été établi pour créer une plateforme logistique à Beni Mellal, et un port sec sera implanté à proximité de l’agropole pour faciliter les exportations. Sans compter que la région a également activé son comité régional de l’environnement des affaires et créé trois fonds de soutien pour dynamiser les investissements.

Le président du Conseil régional, Adil Barakat, a quant à lui rappelé les initiatives prises pour améliorer le climat des affaires et développer le secteur de l’investissement, incluant la création de l’Agropole, un fonds régional pour l’investissement et des zones industrielles et économiques à divers endroits.