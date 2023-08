Roshn. Hamdallah fait mieux que les superstars du championnat saoudien [Vidéo]

Lire aussi | Baiser forcé: Luis Rubiales suspendu provisoirement par la FIFA

Cette position du goleador marocain, qui n’a visiblement pas été affectée par l’arrivée en masse de stars de grands clubs européens, serait peut-être une raison pour qu’il soit envié de ses adversaires mais aussi, étrangement, des siens. Dans la vidéo ci-dessous, la réaction très froide de ses coéquipiers à un but phénoménal, intrigue.

Cependant, à voir le reste du match en déplacement à Ryad du leader du championnat Roshn, Al Ittihad, les deux joueurs semblent plutôt manoeuvrer en synergie, plusieurs actions le prouvent, en particulier la belle talonnade de Benzema destinée à Hamdallah. Cette réaction aussi étrange que lamentable met en doute l’esprit d’équipe du champion en titre du leader en début de cette saison avec 9 points obtenus de trois victoires. Lors de la première journée, Al Ittihad a eu raison d’Al Raed (0-3), Al Taee (2-0) et Al Ryad (0-4).

Quelle qu’en soit la raison, le coach portugais d’Al-Ittihad Nuno Espírito Santo devra certainement savoir ce qui s’est passé dans la tête des coéquipiers de Hamdallah et aura son mot à dire là-dessus, en principe.

💪 Goals vs. 23 different #RoshnSaudiLeague teams!



Hamdallah scores against whoever, wherever! ⚽🇲🇦#yallaRSL pic.twitter.com/NdNxfX8mFW