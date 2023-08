Ford Mustang GTD. Une version qui va affoler les chronos

Inspiré de la Mustang GT3 qui participera aux 24 Heures du Mans l’année prochaine, la Ford Mustang GTD place la barre haut en matière de performances. Pour la petite histoire, la dénomination GTD fait référence à la classe de course «IMSA GTD» pour les voitures construites selon les règles techniques du règlement FIA GT3, une catégorie de bolides de course de type Grand Tourisme (GT). «La Mustang GTD bouleverse toutes les idées reçues sur les supercars», a déclaré Jim Farley. Et le Président-directeur général de Ford de poursuivre : «il s’agit d’une nouvelle approche pour nous. Nous n’avons pas conçu une voiture de route pour le circuit, mais une voiture de course pour la route. La Mustang GTD reprend la technologie de course de notre Mustang GT3, enveloppée dans une carrosserie en fibre de carbone, elle se libère pour la route».

Justement, pour optimiser les performances aérodynamiques, la Mustang GTD reçoit de grandes prises d’air dans le capot et au niveau des ailes avant. L’arrière hérite d’un imposant aileron arrière actif à commande hydraulique. Et ce n’est pas tout, car pour gagner du poids, la fibre de carbone a été abondamment utilisée dans ma conception de l’engin. Par ailleurs, le centre de gravité a été abaissé pour améliorer la réactivité de la GTD. Des raffinements techniques qui confèrent à cette Mustang une maniabilité chirurgicale sur l’asphalte.

Sous le capot, on retrouve un 5,2 litres V8 suralimenté qui délivre un peu plus de 800 chevaux. Un bloc qui se voit animé par une boîte de vitesses à double embrayage et à 8 rapports. Toute la puissance du V8 est transmise aux roues arrière par l’intermédiaire d’un arbre de transmission en fibre de carbone. Et pour stopper cette cavalerie, la Mustang GTD opte pour des freins en carbone céramique. L’engin est surtout là pour affoler les chronos sur le bitume, se voulant la Mustang la plus rapide de toute la gamme. La firme à l’ovale bleu a d’ailleurs prévu de mettre l’engin à l’essai sur le célèbre circuit du Nurburgring où le constructeur américain entend descendre sous la barre des 7 minutes et ainsi entrer dans le cercle très fermé des supersportives les plus rapides et compétitives de la planète.

Bien que Ford ne mentionne pas le nombre d’exemplaires qu’il prévoit de construire, la GTD sera produite en série limitée. Les aficionados du genre devront toutefois faire preuve de patience et disposer d’un budget conséquent ; en effet, l’engin ne sera pas disponible avant fin 2024, début 2025 avec une grille tarifaire qui devrait osciller autour des 300 000 dollars.