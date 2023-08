Ventes de voitures neuves au Maroc. Un mois de juillet au beau fixe

Les ventes de voitures neuves au Maroc se sont établies à 94 534 unités à fin juillet 2023, soit une baisse très légère de -1,06% par rapport à la même période un an auparavant. C’est ce qu’il en ressort des dernières statistiques mensuelles fraîchement publiées par l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM).



Les importateurs et autres filiales automobiles locales dans le Royaume rattachées aux constructeurs mondiaux poursuivent à la force du poignet leur incursion dans le segment du véhicule neuf. Il faut dire que les problèmes d’approvisionnement et de logistique qui impacte le secteur depuis de nombreux mois ne sont pas encore totalement résolus. De quoi pénaliser un certain nombre d’entre eux.

Si l’on s’en tient au seul mois de juillet, les statistiques globales de ventes indiquent une croissance de 11,97 % comparativement à juillet 2022 (13 115 vs 11 713 unités). Du reste, le véhicule particulier a enregistré une hausse de 14,04 % avec 12 079 unités vendues le mois dernier par rapport au mois de juillet 2022. En revanche, le véhicule utilitaire léger a connu le mois dernier une baisse de l’ordre de -7,58 % avec 1 036 unités vendues contre 1 121 unités vendues à la même période l’année dernière.