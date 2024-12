Rougeole : Pourquoi les décès augmentent et comment les prévenir

La rougeole, une maladie virale grave, connaît une recrudescence inquiétante, entraînant de nombreuses victimes parmi les enfants. En 2023, plus de 10 millions de personnes ont été touchées dans le monde, et plus de 100 000 enfants en sont morts.

La situation est particulièrement préoccupante au Maroc, où la couverture vaccinale reste insuffisante, ce qui expose la population à un retour en force de cette maladie autrefois maîtrisée. Le Dr Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques de santé, met en lumière les raisons de cette recrudescence et les mesures à adopter pour endiguer la propagation de la rougeole.

Un retour inquiétant de la rougeole

La rougeole, une maladie extrêmement contagieuse, peut causer des complications graves et des séquelles à vie, telles que la cécité ou l’encéphalite. Si le nombre de cas mondiaux a augmenté de 20% en 2023 par rapport à 2022, ce sont surtout les enfants de moins de cinq ans qui paient le prix fort, tant en termes de décès que de complications. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) rappelle que la rougeole reste l’une des principales causes de mortalité évitable chez les enfants à l’échelle mondiale.

Pourtant, la vaccination contre la rougeole reste le moyen le plus efficace de prévenir cette maladie. Une couverture vaccinale supérieure à 95% est nécessaire pour prévenir les épidémies. Or, au Maroc, aucune région n’atteint ce seuil critique. Selon le Dr Tayeb Hamdi, « une population dont la couverture vaccinale contre la rougeole est en dessous de 95% connaîtra des foyers d’épidémies de manière continue ».

Les causes de la recrudescence

Plusieurs facteurs expliquent cette situation préoccupante. La première cause majeure est la baisse de la couverture vaccinale, exacerbée par des programmes de vaccination insuffisamment suivis et une faible vigilance épidémiologique. Certaines régions du Maroc, comme Beni Mellal-Khénifra, Souss Massa et Tanger-Tétouan-Al Hoceima, ont déjà été touchées par des foyers de rougeole en 2023. Les raisons sous-jacentes à cette baisse de la couverture sont complexes et incluent des problèmes d’adhésion des familles aux programmes de vaccination, ainsi qu’un relâchement de la surveillance par les autorités sanitaires.

« Le laxisme de la vaccination et de la surveillance épidémiologique dans le pays est évident », souligne le Dr Hamdi, qui appelle à une mobilisation générale des professionnels de santé, du ministère de la Santé et de la Protection sociale, et de la population elle-même pour relancer les efforts de vaccination et de surveillance.

Les gestes à adopter pour protéger nos enfants

Pour protéger les enfants et limiter la propagation de la rougeole, plusieurs actions doivent être entreprises :

Vacciner dès le plus jeune âge : La première dose du vaccin contre la rougeole est recommandée à 9 mois, suivie d’une deuxième dose quelques mois après. La vaccination est sûre, efficace et le moyen le plus fiable de prévenir l’infection.

: La première dose du vaccin contre la rougeole est recommandée à 9 mois, suivie d’une deuxième dose quelques mois après. La vaccination est sûre, efficace et le moyen le plus fiable de prévenir l’infection. Vigilance face aux symptômes : La rougeole se manifeste par des symptômes tels que fièvre, écoulement nasal, yeux rouges, toux, et une éruption cutanée rouge sur tout le corps. Si un enfant présente ces signes, il est important de consulter rapidement un médecin pour éviter les complications.

: La rougeole se manifeste par des symptômes tels que fièvre, écoulement nasal, yeux rouges, toux, et une éruption cutanée rouge sur tout le corps. Si un enfant présente ces signes, il est important de consulter rapidement un médecin pour éviter les complications. Renforcer la couverture vaccinale : Les campagnes de rattrapage doivent être étendues à toutes les régions pour atteindre une couverture vaccinale minimale de 95%. Il est crucial de sensibiliser les parents à l’importance de la vaccination pour la santé publique.

: Les campagnes de rattrapage doivent être étendues à toutes les régions pour atteindre une couverture vaccinale minimale de 95%. Il est crucial de sensibiliser les parents à l’importance de la vaccination pour la santé publique. Protéger les groupes à risque : Les enfants de moins de 5 ans, les adultes de plus de 30 ans, les femmes enceintes, et les personnes ayant des maladies affaiblissant le système immunitaire sont particulièrement vulnérables à la rougeole. Une attention particulière doit être portée à ces groupes pour éviter les formes graves et les décès.

L’impact de la pandémie de COVID-19

L’hésitation vaccinale, exacerbée par la pandémie de COVID-19, a également contribué au retour de la rougeole dans des pays qui avaient réussi à la contrôler. Le Dr Hamdi souligne qu’il est essentiel d’analyser les raisons sous-jacentes de cette sous-vaccination et de relancer les efforts en matière de surveillance épidémiologique pour éviter une propagation incontrôlée.

La recrudescence des cas de rougeole au Maroc est un signal d’alarme. La vaccination reste le meilleur moyen de protéger les enfants et la population en général contre cette maladie.