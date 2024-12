L’ONP annonce des projets phares pour moderniser la pêche et améliorer la traçabilité

Le Conseil d’administration de l’Office National des Pêches (ONP) s’est réuni le vendredi 20 décembre 2024 à Rabat, sous la présidence de Zakia Driouich, secrétaire d’État chargée de la Pêche maritime. Cette rencontre a permis de faire le point sur les principaux indicateurs du secteur de la pêche et de présenter les grandes lignes des perspectives pour 2025.

En ce qui concerne les performances de la pêche côtière et artisanale, les produits commercialisés en première et deuxième vente à fin novembre 2024 ont atteint un volume d’environ 1,394 million de tonnes, pour une valeur totale de 10,65 milliards de dirhams. Ces résultats sont similaires en volume à ceux de l’année précédente, avec une légère amélioration en termes de valeur.

Avancées de la digitalisation

Le chantier de la digitalisation de la vente aux enchères des produits de la mer progresse bien, avec 18 halles sur 22 (soit 82%) dans les ports utilisant désormais le système de vente digitalisée. Ce système couvre 71% des espèces vendues. Pour les halles situées au niveau des VDP/PDA, 16 halles sur 45 (soit 35%) ont également adopté cette technologie, représentant 66% des espèces commercialisées. Le processus de digitalisation se poursuit également dans les comptoirs d’agréage du poisson industriel (CAPI).

Le plan d’action pour 2025 vise à moderniser et structurer durablement le secteur halieutique marocain. Il se concentre sur plusieurs axes clés, notamment la modernisation des halles aux poissons et des marchés de gros afin d’améliorer l’hygiène et la qualité des produits. Un autre objectif majeur est l’extension de la digitalisation de la vente aux enchères à l’ensemble des sites de commercialisation.

En outre, l’ONP prévoit l’installation de centrales photovoltaïques sur les sites isolés afin de renforcer l’efficacité énergétique du secteur. Un référentiel national sera également mis en place pour améliorer la traçabilité et la qualité des produits halieutiques.

Gouvernance et stratégie

Le Conseil d’administration a également souligné l’importance du renforcement de la gouvernance au sein de l’ONP. À cette fin, deux nouveaux comités ont été institués : le comité de stratégie et investissement, ainsi que le comité de gouvernance, visant à renforcer les processus décisionnels et à assurer la bonne gestion des projets de l’Office.

Le Conseil a conclu en réaffirmant l’engagement de l’ONP à accompagner la transformation stratégique et opérationnelle du secteur de la pêche, en poursuivant ses efforts de modernisation et de digitalisation, et en mettant en œuvre des initiatives pour assurer la durabilité et la compétitivité du secteur halieutique marocain.