Salon de l’auto de Genève. Dacia dévoile trois premières mondiales

Belle effervescence sur le stand de Dacia qui a attiré tous les regards avec trois nouveautés phares, dont une sportive avec, cerise sur le gâteau, la présence d’un nonuple champion du monde des rallyes.

C’est d’abord le Duster vers qui tous les regards de la presse mondiale se sont tournés. Certes, il avait déjà été dévoilé via les médias et autres réseaux sociaux, mais n’avait jamais pris un véritable bain de foule. L’occasion lui en a été donné à l’occasion de ce Salon. Né en 2010, renouvelé une première fois en 2017, le Duster s’est imposé en cassant les codes traditionnels du marché des SUV et s’est révélé comme étant une véritable success-story avec à la clé plus de 2,2 millions d’exemplaires écoulés.

Développée sur la plateforme CMF-B, cette 3ème génération de Duster hérite d’un design plus robuste et plus affirmé que celui de son prédécesseur avec une son offre diversifiée de motorisations, au rang desquels un GPL ECO G100, un hybrid 140, et un mild-hybrid 48V TCe 130 disponible en transmission 4×2 et 4×4. Avec un tarif d’attaque inférieur à 20 000 euros, le nouveau Duster reste le SUV familial offrant le meilleur rapport prix/prestations de sa catégorie.

Très bel accueil également pour la nouvelle Spring qui, elle aussi, a profité de son premier bain de foule, après avoir été dévoilée sous toutes ses coutures par la presse mondiale. Elle hérite d’un tout nouveau design extérieur et intérieur. Pouvant compter sur son poids plume (moins d’une tonne), sa compacité ne l’empêche pas d’offrir une bonne capacité de chargement parmi les meilleurs de son segment avec, en prime, de nombreux équipements astucieux. Son habitacle hérite de plusieurs nouveautés, dont un tableau de bord numérique personnalisable (écran de 7″) et un écran central multimédia de 10″. Sous le capot et selon les versions, elle embarque un bloc électrique de 45 chevaux sur les finitions «Essential» et «Expression», et de 65 chevaux sur les finitions «Expression» et «Extreme». La nouvelle Spring s’annonce comme étant la voiture électrique offrant le meilleur rapport prix/prestations du marché européen.

Beaucoup d’intérêt, la presse mondiale en a eu également pour découvrir de visu le Dacia Sandriders, le prototype qui sera engagé dès 2025 au Dakar et dans le Championnat du monde de Rallye-Raid aux mains expertes de Sébastien Loeb, Cristina Gutierrez Herrero et Nasser Al-Attiyah. Justement le pilote français, multiple champion du monde des rallyes, a fait le déplacement, suscitant de la part des médias énormément d’intérêt et de sollicitations.

Comme l’a rappelé Denis Le Vot, patron de Dacia, sur le stand de la marque, «la stratégie de Dacia est en parfaite cohérence avec le Dakar, véritable laboratoire technologique grandeur nature engagé dans une mobilité à faible émission de carbone. Grâce à la compétition, Dacia mettra son approche de l’essentiel à l’épreuve des terrains les plus difficiles, notamment son engagement pour une décarbonation abordable». Faut-il souligner que ce prototype utilisera du carburant de synthèse produit par Aramco. A noter que la conception de Sandrider est inspirée des retours d’expérience des équipages et est en parfaite cohérence avec l’ADN de Dacia, a précisé M. Le Vot.