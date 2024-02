Le marché pharmaceutique marocain entre essoufflement et frémissement de reprise

Après un cycle de croissance ininterrompu de plusieurs années, le marché pharmaceutique concède son premier repli en 2023.

Si l’année 2022 s’est terminée avec un chiffre d’affaires TTC de 14,6 milliards de dirhams, soit une évolution de +7,9% par rapport à 2021, celle qui vient de s’achever enregistre un repli de 1% voire de plus de 5% en volume pour une industrie qui devait normalement profiter de la généralisation de l’AMO (Assurance Maladie Obligatoire) dont le premier grand chantier avait été l’intégration dès le 1er décembre 2022 des plus démunis, à savoir ceux qui bénéficiaient auparavant du Régime d’Assistance Médicale (Ramed).

Pour l’instant, et dans l’attente de la publication de chiffres officiels de la part de la Fédération Marocaine de l’Industrie Pharmaceutique, il est difficile de se faire une idée précise de l’explication de ce faux pas et encore moins d’identifier les segments et classes thérapeutiques qui en sont à l’origine.

Mais à en croire les explications avancées en mi-chemin d’une année assez compliquée à l’occasion de la publication des chiffres semestriels de cette industrie qui représente près de 5% du PIB industriel marocain, l’année 2023 été perturbée par plusieurs ruptures de stock de princeps ayant entravé les livraisons des médicaments par plusieurs laboratoires, sachant que les princeps représentent encore plus de 55% du marché (le reste étant réalisé par les génériques).

Certains spécialistes considèrent que l’année 2023 est celle de la consolidation avant la reprise de la croissance en 2024 où le meilleur accès aux soins de plusieurs millions de citoyens dans le sillage de la généralisation de l’AMO devrait être plus perceptible. L’autre planche de salut devrait être incarnée par l’export qui devrait dépasser, pour la première fois de l’histoire de l’industrie pharmaceutique, la barre du milliard de dirhams grâce à une croissance à deux chiffres.