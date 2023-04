Papier et carton au Maroc. De l’embellie après la grisaille

Après avoir traversé des moments difficiles causés par la pandémie de Covid-19, le secteur du papier et du carton semble reprendre sa solidité. D’après les statistiques, le marché mondial du papier aurait atteint 416 millions de tonnes en 2022, soit le niveau d’avant-crise. Selon les spécialistes du secteur, ce regain de croissance est notamment dû au développement considérable de l’e-commerce durant la crise sanitaire. Le Maroc n’échappe pas à ce vent positif. De nombreux investissements d’entreprises locales et étrangères ont été notés dans ce secteur ces deux dernières années. Dernière en date, celui de l’entreprise marocaine Gharb Papier et Carton (GPC), filiale de Ynna Holding, qui a annoncé mi-mars 2023, le lancement des travaux de construction d’une nouvelle unité de production à Dakhla. Cette usine, qui sera érigée sur une superficie de 40.000 m², fabriquera des caisses américaines et des plateaux en carton, destinés notamment aux secteurs de la pêche, de l’agriculture et de l’industrie de la région sud. Coût de l’investissement : 300 millions de dirhams à l’horizon 2026.

L’industrie du papier et du carton est l’un des secteurs les plus dynamiques au Maroc. Ses produits sont très prisés particulièrement dans l’agroalimentaire, l’automobile, le textile. Les importants investissements enregistrés ces dernières années devraient stimuler davantage sa croissance.

Lire aussi | Le rachat des actifs de Renault Commerce Maroc par Chakib Alj arrive au Conseil de la concurrence

D’après ses responsables, cette 7e unité de fabrication de l’entreprise aura une capacité de production de 35.000 tonnes à partir de la troisième année, disposera d’une station d’épuration et d’une station solaire qui devra assurer 30% de la production du site. L’objectif de GPC est d’en faire un hub pour desservir des pays d’Afrique de l’Ouest comme le Sénégal, la Mauritanie, le Bénin, le Mali, la Guinée, etc. Objectif : tripler son chiffre d’affaires à l’export et atteindre 90 millions de dirhams. De nouvelles implantations au nord du Maroc sont également prévues.

Investissements étrangers

Quelques jours auparavant, début janvier, le groupe autrichien Mondi, un des leaders mondiaux de l’emballage lance les activités de son usine à Tanger, d’une capacité de production annuelle de 100 millions de sacs en papier. Il est important de rappeler que ce papetier disposait déjà de deux sites de production à Nouaceur (Casablanca) et à Agadir, gérés par sa filiale marocaine Pap Sac Maghreb. Il est également présent à Abidjan et en Egypte. D’ailleurs, selon le top management, cette troisième usine permettra au groupe, qui utilise le papier kraft comme matière première, d’atteindre une capacité de production de 500 millions par an. «C’est vraiment excitant de voir la croissance de l’industrie du bâtiment en Afrique de l’Ouest. Mondi occupe une position unique pour livrer des matériaux d’emballage à base de papier directement aux clients de la région, qui bénéficient d’un approvisionnement fiable en sacs en papier de haute qualité et des services locaux», déclarait Hicham Jalal, Directeur régional des sacs en papier pour l’Afrique de l’Ouest de Mondi, qui avait réalisé un chiffre d’affaires de près de 75 milliards de dirhams en 2020.

Lire aussi | Après avoir quitté MASEN, l’ancien N°2 revient pour prendre les commandes

Le 24 mai 2022, un autre leader du secteur, le groupe irlandais Smurfkit Kappa inaugurait sa première usine en Afrique. D’un investissement de plus de 370 millions de dirhams, cette unité d’une superficie de 25.000 k² basée à Ain El Aouda, près de Rabat, va se spécialiser dans la fabrication d’emballages en carton ondulé. Son démarrage était prévu pour le premier trimestre 2023, avec à la clé, 300 emplois directs et indirects. Selon Mounir Naciri, DG de Smurfkit Kappa Maroc, cette usine permettra au groupe de renforcer sa position dans le Royaume, et de devenir un partenaire stratégique de clients issus de divers secteurs tels que l’agriculture, les biens de consommation, l’agroalimentaire, l’automobile, le textile, les produits pharmaceutiques, mais aussi d’autres secteurs comme la pêche et la céramique. D’après Ignacio Sevillano, PDG de Smurfkit Kappa Espagne, Portugal, et Maroc, 40% de la production de cette usine sera dédiée au secteur de l’agriculture et 60% au secteur de l’industrie. Mieux, elle utilisera près de 75% de papier recyclé pour produire des emballages. Ce groupe qui revendique plus de 355 usines dans le monde, avait réalisé 10,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021.

Plus de 800 entreprises actives au Maroc

Au Maroc, 820 entreprises étaient actives dans le secteur du papier et carton à la date du 5 septembre 2021, selon une note du Centre régional d’investissement (CRI) de Fès-Meknès publiée en septembre 2021. Un marché dont le chiffre d’affaires était estimé à 8 milliards de dirhams en 2018 (soit une hausse de 11,7% par rapport à 2017), dont 236,4 millions de dirhams réalisés par les entreprises basées dans la région. Un gain de 2 milliards de dirhams en trois ans, loin des 5,9 milliards de dirhams en 2015.

Pour maintenir la croissance du secteur, le gouvernement marocain, en particulier le ministère de l’Industrie, devrait multiplier les financements en direction des entreprises locales. Bon nombre d’entre elles peinent à développer leurs activités, du fait des coûts élevés de construction d’une unité de production d’emballages en papier et en carton estimés en moyenne à 500 millions de dirhams. A cela, s’ajoute aussi la concurrence de produits importés, notamment les boîtes à pizza en provenance d’Egypte.

Les professionnels du secteur souhaitent aussi plus d’investissements dans la fabrication de papier duplex, pour permettre au Maroc qui importe 80% de ses besoins en papier depuis l’Europe, l’Asie, et les Etats-Unis, de réduire ses achats et ne pas trop subir les impacts d’une nouvelle pénurie de papier découlant de la hausse des matières premières.