Après avoir quitté MASEN, l’ancien N°2 revient pour prendre les commandes

Le désormais vice-président en charge du développement hydrogène au niveau mondial et directeur général des filiales en Afrique du Nord du groupe français, Total Eren, a fait son retour à l’agence publique chargée de piloter les énergies renouvelables au Maroc en tant que directeur général délégué.

Directeur exécutif en charge du développement entre 2017 et 2022 et numéro 2 de facto de l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN), Tarik Hamane avait quitté en juin dernier ses fonctions pour rejoindre Total Eren, la filiale dédiée aux énergies renouvelables du géant pétrolier français TotalEnergies. Neuf mois après, il vient de faire son retour à MASEN en tant que directeur général délégué .

Tarik Hamane, l’ancien N°2 du MASEN, avait rejoint la filiale le groupe TotalEnergies. La multinationale avait débauché le Marocain pour qu’il développe surtout ses projets de production d’hydrogène « vert ».

Il faut dire qu’au niveau mondial et dans le microcosme des énergies renouvelables, la pénurie de talents est le principal obstacle à la croissance du secteur suivi par le manque de soutien politique.

Bras armé de l’Etat marocain en matière d’énergies renouvelables, les programmes de développement de projets intégrés portés par MASEN contribuent à l’objectif national, à l’horizon 2030, d’un mix électrique dont +52% est d’origine renouvelable. A fin 2020, 1 200 MW étaient en exploitation dans l’éolien, 1 770 MW dans l’hydraulique et plus de 700 MW dans le solaire.

En plus de la production d’électricité à travers des projets d’envergure et la mobilisation des financements nécessaires, le Bras armé de l’Etat en matière d’énergies renouvelables cherche à catalyser le développement d’un tissu économique compétitif qui mobilise de manière efficiente les compétences existantes et contribue à en créer de nouvelles.