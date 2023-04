La filiale marocaine du turc Karnawall, repreneur de  Legler,  ouvre son capital à quatre nouveaux investisseurs

Il y a cinq ans, le groupe turc Karnawall s’était fait connaitre au Maroc en signant avec Moulay Hafid Elalamy, alors ministre de l’Industrie et du Commerce, une convention d’investissement visant la reprise du complexe industriel de Legler, ancien fleuron marocain du textile fondé en 2004 par le marocain Atlantic Group et l’italien Legler avant de faire faillite quelques années plus tard. Depuis, la filiale marocaine du groupe turc a pris en main le site fermé pendant dix ans, érigé sur une surface de 14 hectares dans la ville de Skhirate.

Lire aussi | CHU d’Agadir. T2S, Mindray, et Scrim vont fournir et installer les équipements médico-techniques

Sur le terrain, Karnawall Maroc a entamé en 2019 le processus de rénovation et met en service l’unité de production de fil l’année d’après. Elle a continué également le processus d’ouverture partielle des autres unités pendant toute l’année 2020. A noter que Karnawall Maroc qui avait repris le complexe industriel textile avait été repris par Karnawall en contrepartie d’une promesse d’investissement de plus de 600 millions de DH, fournit des produits tels que le fil, la teinture denim et de tricotage aux industriels locaux et contribue ainsi, à l’écosystème du textile au Maroc. Autrement dit, l’investissement du turc, soutenu les pouvoirs publics marocains, notamment le ministère de l’industrie et du commerce concerne l’amont du textile.

Lire aussi | Le rachat des actifs de Renault Commerce Maroc par Chakib Alj arrive au Conseil de la concurrence

Aujourd’hui, il veut accélérer la cadence. Pour cela, sa filiale marocaine a augmenté son capital après avoir accueilli quatre nouveaux actionnaires : Eregli Tekstil Turizm Sanayi Ve, une société stambouliote spécialisée dans la fabrication d’uniformes, et de trois de ses administrateurs : Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak et Mesut Muhammet Albayrak. L’opération s’est traduite par une injection de près de 23 millions de DH dans le capital de Karnawall Maroc, qui s’élève désormais à près de 50 millions de DH. Il s’agit de la deuxième augmentation du capital de l’entreprise turque après une injection de 21 millions de DH en 2021, laquelle était réservée seulement aux actionnaires.

Cette nouvelle augmentation de capital a permis au géant turc Albayrak d’intégrer le tour de table de Karnawall Maroc. Créé dans les années 1930 par la banque turque Sümerbank, Eregli Tekstil a été racheté en 1997 par le groupe Albayrak, un conglomérat actif par ailleurs dans la construction, l’industrie de la défense, la production de sucre, le transport, les médias, le tourisme et la logistique portuaire.