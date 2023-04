CHU d’Agadir. T2S, Mindray, et Scrim vont fournir et installer les équipements médico-techniques 

Les travaux de construction du Centre hospitalier et universitaire (CHU) d’Agadir sont quasiment terminés. Financés à hauteur de 2,3 milliards de DH, les travaux lancés depuis 2018 devront être achevés au courant de ce premier semestre. Érigé sur un terrain de 10 hectares, dont 52.000 m² couverts, les travaux ont nécessité près de 1,2 milliard de DH, rien que pour les lots de gros œuvres et finition. Concernant les équipements, ils vont nécessiter plus de 1 milliard de DH alors que les études ont mobilisé pour leur part 110 million de DH.

La livraison du Centre hospitalier universitaire (CHU) d’Agadir est prévue au courant de ce premier semestre. En attendant, T2S, fabricant marocain de matériel médical contrôlé par Helios Investment Partners, Medexel, représentant du groupe chinois Mindray, et Scrim, filiale de Best Financière de Zouhair Bennani, ont décroché, suite à un appel d’offres lancé en juillet 2022, des contrats pour la fourniture et l’installation des équipements médico-techniques dans le CHU, dont le coût est estimé à 2,3 milliards de DH.

Un marché de plus de 80 millions de DH

La tutelle a également retenu Claes Medical Service, Deltatec, IM Alliance, Medware et Cardio Plus pour l’exécution de ce marché qui s’élève à plus de 80 millions de DH. A noter que ces entreprises ont remporté ce marché suite à un appel d’offres lancé en juillet 2022. Elles remportent les lots en raison d’une offre moins disante. C’est ainsi que T2S va encaisser environ 38,5 millions de DH, Medexel (17,5 millions de DH), Scrim, (8,2 millions de DH) et Claes Medical Service (7,8 millions de DH). Deltatec (2,8 millions de DH), IM Alliance (2,6 millions de DH), Medware (2 millions de DH) et Cardio Plus (1,3 million de DH).

Ce futur pôle sanitaire et médical, de formation et de recherche d’une capacité de 867 lits est destiné à l’amélioration de l’offre de santé et au rapprochement des services de santé de la population de la région Souss-Massa qui évoluera d’ici 2030 à 3,3 millions d’habitants contre 2,6 millions d’habitants actuellement. Au plan des ressources humaines, le recrutement des infirmiers et techniciens a commencé depuis fin 2021.

Construit sur un terrain global de 30 hectares, dont 12 ha couverts, cet établissement de troisième génération est constitué de cinq étages et de quatre principales structures à proximité de la rocade extérieure de la ville d’Agadir. Il s’agit de l’hôpital des spécialités, l’hôpital Mère-Enfant, l’hôpital psychiatrique et le centre d’oncologie. Au total, le CHU couvrira l’équivalent de 43 spécialités.