Un bénéfice record pour le fabricant de bouteilles de gaz Sofrenor

Au lendemain de la libéralisation des prix du gaz butane, Sofrenor (Société de fabrication de réservoirs métalliques du Nord) réalise un bénéfice record.

Ce fabricant de bouteilles de gaz de différentes dimensions (de trois à deux cent litres) a dégagé un bénéfice supérieur à 40 millions de dirhams au titre de l’exercice écoulé, soit une marge bénéficiaire des plus louables pour une entreprise dont le chiffre d’affaires dépasse à peine les 250 millions de dirhams.

Cette performance devant se traduire par un dividende des plus plantureux pour les actionnaires (plus de 20 millions de dirhams au total) reflète une maîtrise des charges opérationnelles et du niveau d’endettement par l’entité basée à Nador où elle emploie plus de deux cent personnes.

Rappelons, que Sofrenor est née en 1989 du rapprochement des plus grands distributeurs du GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié) au monde, en l’occurrence SHELL et TOTAL en collaboration avec les marocains PETROM et CMH (devenue aujourd’hui Winxo). Au cours de ses premières années d’existence, Sofrenor était la première usine de fabrication de bouteilles de gaz en Afrique avant d’être dépassée quelques années plus tard, notamment par son compatriote Afriquia Gaz qui a pris le contrôle de 100% de Tissir Primagaz. Entretemps, deux nouveaux actionnaires ont rejoint le tour de table à savoir le fonds d’investissement AM Invest Morocco et Atlas Sahara (le bras armé du groupe Derham dans la distribution de produits pétroliers).

Outre ses opérations sur le marché marocain qui représente un peu moins de 3 millions de tonnes par an (une progression de près de 50% en une décennie), Sofrenor opère aussi à l’export, notamment en Afrique et au Moyen Orient. L’entreprise est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 et dispose d’une unité de production des plus modernes.