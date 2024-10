Univers Motors lance la gamme des motos Honda au Maroc 

Univers Motors Asie, distributeur exclusif de Honda au Maroc, a dévoilé récemment la gamme complète des motos Honda lors d’un événement à grande échelle et dans une ambiance festive rassemblant plus de 400 passionnés.

Cet événement, baptisé «Honda Morocco Adventure Fest », a permis aux participants d’expérimenter les modèles Honda à travers des tests off-road et des démonstrations techniques. Concrètement, la gamme des deux-roues Honda au Maroc s’appuie sur plusieurs modèles phares, dont l’Africa Twin, une moto d’aventure robuste et polyvalente, disponible en plusieurs finitions (transmission manuelle, double embrayage, suspensions électriques), la NC 750X, une bécane élégante et polyvalente, adaptée à une utilisation quotidienne avec une faible consommation de carburant. Il faut y ajouter la légendaire Gold Wing, une grande routière haut de gamme pour les longs trajets, équipée de fonctionnalités avancées telles que la navigation intégrée et les airbags. A noter l’arrivée prochaine du nouveau X-ADV 2025, une bécane combinant les avantages d’un scooter et d’une moto tout-terrain.

