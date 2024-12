Véhicules d’occasion : Autocaz débarque dans cinq nouvelles villes

Autocaz a franchi une nouvelle étape majeure dans son développement. La filiale du Groupe Auto Hall, spécialisée dans l’achat, la vente et la reprise de véhicules d’occasion, vient en effet d’annoncer l’ouverture de cinq nouveaux points de vente au Maroc, plus exactement à Rabat, Salé, Tanger, Agadir et Oujda. Ajoutez-y un nouveau corner digitalisé à Casablanca, au siège d’Auto Hall à Bernoussi.

Après son installation à Casablanca avec le Mégastore de Lalla Yacout en avril 2021, ainsi que l’ouverture de points de vente à Marrakech et Fès, l’enseigne poursuit sa stratégie de développement dans le Royaume, son leitmotiv consistant aussi à proposer des solutions de mobilité qualitatives et à déployer son expertise à l’attention de la clientèle au Maroc. Ces nouveaux points de vente permettront aux résidents de Rabat, Salé, Tanger, Agadir, Oujda ainsi que la région de Bernoussi Ain Sbaa, de bénéficier d’une offre diversifiée englobant l’achat, la vente et la reprise de véhicules multimarques, inspectés selon des normes strictes mises en place par l’opérateur.

Ajoutez-y en prime une innovation majeure qui vient enrichir l’expérience client, à savoir l’installation de corners digitaux dans chaque point de vente. Ces terminaux connectés donnent un accès direct à la plateforme numérique www.autocaz.ma, permettant de découvrir en temps réel l’intégralité des véhicules disponibles à travers le réseau du Groupe Auto Hall. Fidèle à son credo de simplification et de transparence, Autocaz propose toujours à sa clientèle une gamme complète de services pour les accompagner à chaque étape de leur parcours d’achat ou de vente.

C’est le cas en matière de financement avec des formules adaptées aux besoins de chacun, assorties de mensualités flexibles, d’un accompagnement personnalisé et des options de paiement différé pour offrir plus de souplesse. Même son de cloche en matière d’assurance. Il suffit pour cela de choisir parmi des packs sur-mesure : «Silver», pour une couverture essentielle à petit prix ; «Gold», offrant des garanties étendues ; et «Premium», une protection tous risques avec des services VIP. De même que tous les véhicules Autocaz sont garantis, certifiés et bénéficient d’une assistance 24/24. Chaque véhicule est soumis à une expertise approfondie, mettant en avant la précision du processus d’évaluation.

Par ailleurs, Autocaz s’engage à rendre le processus de reprise aussi fluide et agréable que possible, avec des prix imbattables sur une variété de véhicules multimarque. D’ailleurs, pour chaque véhicule, les clients peuvent désormais bénéficier d’une expertise offerte dans l’ensemble des sites Auto Hall, une initiative qui renforce la qualité et la confiance dans les transactions. Sans compter que l’opérateur s’engage à offrir des voitures reconditionnées de qualité, avec un contrôle technique rigoureux, une remise à neuf esthétique et mécanique, et une vérification approfondie. Autant dire que ces véhicules offrent une qualité proche du neuf à des prix compétitifs.

«L’arrivée d’Autocaz dans ces cinq nouvelles villes traduit notre volonté de répondre aux besoins de nos clients, où qu’ils se trouvent», a déclaré Sanaâ Zagouri, Directrice générale d’Autocaz, dans le cadre de cette nouvelle expansion de la filiale occasion du Groupe Auto Hall. Et de poursuivre : «grâce à nos nouveaux corners digitalisés et à l’accès simplifié à notre plateforme, nous garantissons une expérience fluide et moderne, avec un choix incomparable de véhicules». «En unissant nos forces avec Autocaz, nous déployons des solutions innovantes qui font de notre réseau un acteur clé de la mobilité au Maroc», a pour sa part déclaré Badrane Atmani. Et le Directeur général du Réseau Auto Hall de conclure : «cette expansion est une étape majeure pour renforcer notre proximité et offrir des services d’exception dans tout le Royaume».