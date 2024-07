Vers un mercato XXL pour la RSB ?

La Renaissance sportive de Berkane (RSB) frappe fort cet été avec une série de recrutements ambitieux, visant à renforcer son effectif après avoir sécurisé la signature du gardien de renom Munir Mohamedi.

Munir Mohamedi, qui a rejoint la RSB pour les deux prochaines saisons, vient compléter un mercato prometteur pour le club dirigé par l’entraîneur tunisien Mouin El Chaabani. L’ancien gardien de Numancia et de Malaga en Espagne, libre de tout engagement après son passage à Al Wahad, apporte une expérience internationale précieuse et renforce les ambitions de Berkane de retrouver le sommet du football continental.

Le club de l’Oriental ne compte pas s’arrêter là et prépare d’autres coups retentissants, notamment l’arrivée imminente de Jawad El Yamiq, défenseur international actuellement sous contrat avec Al-Wehda en Arabie saoudite.

Les ambitions de la RSB ne s’arrêtent pas là. Selon plusieurs sources bien informées, le club prévoit de renforcer encore ses lignes avec des signatures de poids. Faycal Fajr, ancien international marocain évoluant également à Al-Wehda, est cité parmi les possibles nouvelles recrues. Achraf Bencherki, autre ancien international et ancienne star du Wydad Casablanca, actuellement à Al-Rayyan Sports Club, est également sur les radars.

En plus de ces mouvements offensifs sur le marché des transferts, Ayoub El Amloud, défenseur en vue du Wydad Casablanca, est également mentionné comme une cible potentielle pour renforcer la défense de la RSB. Ces arrivées pourraient potentiellement compenser les départs notables de joueurs comme Amine El Waad, Youssef El Fahli et Abdelkrim Baaddi, récemment libérés par le club.

Rappelons que la RSB a réalisé une saison 2023-2024 remarquable, terminant troisième de la Botola et atteignant la finale de la Coupe de la CAF, où elle s’est inclinée face au Zamalek. Ce parcours a consolidé la réputation du club comme l’un des prétendants majeurs du football continental, un statut qu’il cherche à consolider avec ces recrutements stratégiques.

L’annonce de l’arrivée de Munir Mohamedi à Berkane a été saluée par les supporters et les observateurs du football marocain, marquant un début prometteur pour un été qui s’annonce décisif pour la RSB. Avec un entraîneur expérimenté à sa tête et une vision claire de renforcement de l’effectif, le club se positionne résolument pour une saison 2024-2025 qui s’annonce passionnante et compétitive sur tous les fronts.

En attendant l’officialisation des prochains transferts, les regards restent braqués sur Berkane, où chaque nouvelle signature pourrait dessiner les contours d’une équipe encore plus redoutable et ambitieuse pour les mois à venir.