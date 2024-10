Coupe de la CAF (tirage au sort): la RS Berkane dans le groupe B, voici ses adversaires

La Renaissance de Berkane (RSB) a été versée dans le groupe B de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), au terme du tirage au sort de la phase des poules, effectué lundi au Caire.

La RSB évoluera aux côtés du Stade Malien (Mali), Stellenbosch (Afrique du Sud) et CD Lunda Sul (Angola).

Selon le tirage au sort, le groupe A comprend les clubs tanzanien de Simba, tunisien du CS Sfaxien, algérien du CS Constantine et angolais de Onze Bravos, alors que le groupe C est formé des clubs de l’USM Alger (Algérie), ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire), ASC Jaraaf (Sénégal) et Orapa United FC (Botswana).

Quant au groupe D, il se compose des clubs du Zamalek (Egypte), Al-Masry SC (Egypte), Enyimba FC (Nigeria) et Black Bulls (Mozambique).