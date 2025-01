ANRE: la capacité d’accueil du système électrique en renouvelables portée à 9.338 MW

L’Autorité nationale de régulation de l’électricité (ANRE) a approuvé l’augmentation de la capacité d’accueil cumulée du système électrique national en énergies renouvelables à 9338 MW pour 2025-2029, en alignement avec les orientations visant l’accélération de la transition énergétique.

L’approbation et la publication de la capacité d’accueil est un instrument indispensable pour donner de la visibilité aux opérateurs du secteur qu’ils soient publics ou privés et même aux autorités de tutelle du secteur, explique un communiqué rendu public au terme de la réunion, vendredi, du Conseil de l’ANRE.

Avec une hausse de 29% par rapport à l’année précédente, le secteur électrique « a franchi un nouveau cap qui témoigne de la dynamique d’expansion en cours du marché électrique national et de la volonté d’offrir aux acteurs une visibilité accrue sur les opportunités d’investissement et de développement à moyen terme ».

Ce résultat est le fruit d’un travail de concertation élargie, réunissant l’ensemble des parties concernées, ce qui a permis de définir une capacité d’accueil du système reflétant de manière précise le potentiel des réseaux de transport et de distribution, ajoute la même source.

L’actualisation de la capacité d’accueil introduit une nouvelle flexibilité permettant le transfert bidirectionnel des capacités d’accueil non utilisées entre les réseaux de transport et de distribution, offrant une souplesse supplémentaire qui s’ajoute au droit d’exercer de tels transferts entre les gestionnaires des réseaux de distribution et les postes sources d’un même gestionnaire.

Cette flexibilité additionnelle devrait favoriser un meilleur équilibre entre la production et la consommation, tout en optimisant l’utilisation des infrastructures existantes.