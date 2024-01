CAN 2023: Pourquoi il faut redouter l’Afrique du sud, prochain adversaire des Lions [Vidéos]

Le Maroc a validé son ticket, mercredi, pour les 8e de finale de la CAN, où il retrouvera une sélection qu’il connaît bien et qui n’a pas toujours souri aux Lions de l’Atlas.

La sélection nationale a battu mercredi soir la Zambie réussissant ainsi à terminer première de son groupe avec un total de sept points. Au prochain tour, qui aura lieu mardi 30 janvier à 21h au stade de San Pedro, les hommes de Walid Regragui affronteront l’Afrique du sud. Voici pourquoi il faut prendre très au sérieux les Bafana bafana.

Un avantage psychologique

Le 17 juin dernier, le Maroc jouait son avant-dernier match qualificatif pour la Coupe d’Afrique des nations. C’était contre l’Afrique du sud sur la pelouse du Soccer City Stadium à Johannesburg. Une rencontre que le Maroc a perdue par deux buts à un lors d’un match où les coéquipiers de Hakim Ziyech avaient été sérieusement malmenés. C’est d’ailleurs la seule défaite concédée par le Maroc en 2023.

Lire aussi | CAN 2023. Attention danger ! Afrique du Sud, Cap-Vert et Mauritanie sur le chemin marocain

Un carton face à la Namibie

Le 16 janvier dernier, la Tunisie avait perdu son premier match de sa phase de poule face à la Namibie (0-1) qui s’est procuré beaucoup d’occasions. Quelques jours plus tard, cette même Namibie a subi une sérieuse déculottée face à l’Afrique du sud qui a planté quatre pions dans les cages namibiennes. Une victoire sans appel qui a lancé la compétition des Sud-africains, qui ont ainsi sérieusement mis en garde leurs prochains adversaires, dont évidemment le Maroc.

Une équipe joueuse et homogène

Les joueurs sud-africains se connaissent bien, et pour cause. L’écrasante majorité de l’effectif est composée de joueurs évoluant dans le championnat local. Mieux encore, dix joueurs proviennent des redoutables Mamelody Sundowns, récents vainqueurs de la Super ligue africaine et qui avaient battu le Wydad en finale. Et tout comme le jeu léché de Sundowns, fait de passes courtes et de transitions rapides, l’Afrique du sud applique forcément les automatismes développés par ses joueurs locaux. Les Marocains sont prévenus.

Lire aussi | Coupe du Monde 2030 : Un budget de 6 MM DH alloué à la gestion durable des déchets dans les villes hôtes

Le souvenir de 1998

L’Afrique du sud nous a souvent donné du fil à retordre lors de nos précédentes confrontations. La plus mémorable reste ce fameux quart de finale de la CAN qui s’était déroulée au Burkina Faso en 1998. A l’époque, le Maroc, alors entraîné par Henri Michel et dont l’effectif était composé de légendes telles que Mustapha Hajji, Noureddine Naybet ou encore Salaheddine Bassir, faisait figure de favori pour remporter cette CAN. Les Marocains s’étaient fait pourtant surprendre et logiquement battus par une Afrique du sud menée alors par le virevoltant Benni McCarthy.