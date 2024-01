CAN 2024. Attention danger ! Afrique du Sud, Cap-Vert et Mauritanie sur le chemin marocain

Le Maroc a réussi son coup lors du 1er tour de cette CAN. Il est passé premier et a emmené avec lui la Côte d’Ivoire, comme on le souhaitait, pour que la fête de nos amis ivoiriens continue. Cependant, on passe dès ce matin à autre chose.

Autre chose de plus stressant que ces matches du premier tour où plusieurs gros bras sont restés sur le carreau. Maintenant, bien malin et aussi bien imprudent, celui qui penserait qu’il est favori.

On parle d’une finale idéale qui serait Maroc-Sénégal. Rien de moins sûr. Tout reste jouable pour tous. C’est comme cela le football et bien ridicule sera celui qui en oublie les leçons.

Des leçons qui ont été répétées à l’envie dans ce premier tour. Un premier tour où se sont illustrés Mauritaniens, Cap Verdiens et Sud-Africains, entres autres. Comme par hasard, ces pays sont encore là sur notre chemin vers le sacre final. Et il y a tous les autres. L’Egypte par exemple. Allez, tout en vérité, ne fait que recommencer.