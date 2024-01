CAN 2023 : Le Maroc assure une double qualification en battant la Zambie et retrouve l’Afrique du Sud en 8è de finale [Vidéo]

L’équipe nationale de football a pris e dessus de la Zambie (1-0), lors du dernier match de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des nations, qui s’est déroulé mercredi soir à San-Pédro. Grâce à cette victoire, les Lions de l’Atlas, déjà qualifiés avec 7 points issus de deux victoires et un nul, ont qualifié également l’équipe du pays organisateur. Ils affronteront les Bafana Bafana en huitièmes de finale.

Les joueurs dirigés par Walid Regragui, qui a dû suivre le match depuis les tribunes en raison de sa suspension, ont signé leur deuxième victoire, cette fois-ci contre la Zambie, offrant ainsi à la sélection ivoirienne un billet précieux pour le tour suivant.

Lire aussi | CAN 2023. Grâce au Maroc, la paix en Côte d’Ivoire, mercredi soir ?

Homme du match, Hakim Ziyech a marqué l’unique but de la rencontre à la 37e minute. Ce résultat a éliminé la Zambie de la compétition, la plaçant en troisième position à la fin de la phase de groupes, sans figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes. En revanche, les Éléphants ivoiriens poursuivront leur aventure sur leur sol.

La Côte d’Ivoire qui remercie le Maroc pour la qualification 🇲🇦🇨🇮🤣 pic.twitter.com/6RSeIlf7cQ — Jass (@pseudossay) January 24, 2024

Le capitaine des Lions de l’Atlas, Hakim Ziyech, a ouvert le score à la 37e minute en reprenant un ballon repoussé par le gardien zambien après une remise sans contrôle d’Achraf Hakimi. Malgré quelques occasions de part et d’autre, le score est resté inchangé.

Lire aussi | CAN 2023 : Le Maroc domine la modeste équipe de Tanzanie

Le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde au Qatar, se prépare désormais pour affronter l’Afrique du Sud en huitième de finale, programmé pour mardi prochain. Malgré la suspension de l’entraîneur principal Walid Regragui, le Maroc montre sa détermination dans la compétition, et la Fédération royale marocaine a annoncé son intention de faire appel de la suspension de Regragui. Le Maroc a remporté la CAN en 1976 en Ethiopie et a été finaliste en 2004, s’inclinant 2-1 en finale face à la Tunisie, pays organisateur.