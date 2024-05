Casablanca aura son Centre d’affaires numérique pour 8 millions DH

L’AREP Casablanca-Settat a lancé une consultation architecturale pour la conception et la supervision des travaux de construction de ce centre.

Le Centre d’affaires numérique de Casablanca sera conçu sur un terrain d’environ 1178 mètres carrés. Contrairement aux centres d’affaires traditionnels, ce centre mettra l’accent sur la fourniture de services et d’infrastructures intégrant les dernières technologies numériques.

Le budget prévisionnel maximum pour la réalisation de ce projet est fixé à 8 000 000 dirhams, et le lieu choisi pour accueillir ce centre est l’intersection du Boulevard de Libye et du Boulevard Ibn Sina.

Le futur centre, qui sera bâti sur trois niveaux en R+1, comprendra un front office de 100 mètres carrés, un fablab de 200 mètres carrés, trois salles de formation, deux salles de réunion ainsi que 12 bureaux.

Notons qu’un centre d’affaires numérique est un espace physique qui offre une gamme de services destinés à faciliter les activités commerciales dans un environnement connecté. Parmi ses caractéristiques typiques, on retrouve une connexion Internet haut débit, une infrastructure informatique avancée comprenant le stockage de données et la virtualisation des serveurs, ainsi que des salles de réunion virtuelles équipées d’outils de visioconférence.

De plus, des services de gestion de contenu, des solutions de soutien technique et des programmes de formation seront disponibles pour aider les entreprises à tirer pleinement parti des avantages offerts par les outils et les technologies numériques.