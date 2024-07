Centrale Danone a un nouveau PDG

Centrale Danone annonce la nomination de Hervé Orama Barrere en tant que nouveau Président Directeur Général à partir du 1er juillet 2024. Il succède à Nathalie Alquier, qui assumera de nouvelles responsabilités au sein du Groupe Danone.

Hervé Orama Barrere apporte une vaste expérience en management et en leadership, indique un communiqué du groupe. Avant de rejoindre Centrale Danone, il était Directeur Général de Danone Afrique du Sud et, depuis le début de l’année, il supervisait également les activités de Danone en Afrique sub-saharienne. Dans ce rôle, il a géré un portefeuille de marques telles que NutriDay, Ultra Mel, Yogi Sip, Inkomazi, DanUp et FanMilk.

Son parcours chez Danone comprend également des postes de direction générale en Algérie et au Nigeria, où il a significativement renforcé la présence de Danone dans les catégories de nutrition infantile et de produits laitiers essentiels. Barrere est reconnu pour son expertise en stratégie et sa connaissance des marchés africains, ayant travaillé dans diverses régions du continent. Il est particulièrement apprécié pour son approche intégrée de la durabilité et de la rentabilité, qui a contribué à renforcer la position de Danone en Afrique.

Nathalie Alquier a dirigé Centrale Danone de 2019 à 2024, période durant laquelle elle a consolidé la position de l’entreprise sur le marché marocain et renforcé ses initiatives en matière de responsabilité sociale et environnementale.

« Je suis honoré de rejoindre Centrale Danone et de poursuivre le travail exceptionnel accompli par Nathalie. Je suis convaincu que nous continuerons à renforcer notre position sur un marché aussi important que celui du Maroc et à promouvoir des pratiques durables en ligne avec notre mission d’entreprise : apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre. Le Maroc représente un marché stratégique pour Danone. Nous sommes confiants dans les perspectives de développement de ce marché et déterminés à maintenir une croissance continue de nos projets et à renforcer notre présence », a déclaré Hervé Orama Barrere à l’annonce de sa nomination.