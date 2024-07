Maroc : 7,4 millions d’arrivées touristiques à fin juin

Les arrivées touristiques au Maroc ont atteint 7,4 millions de personnes durant les six premiers mois de 2024, en hausse de 14% par rapport à la même période un an auparavant, selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

« Le tourisme marocain poursuit sa trajectoire ascendante, comme en témoigne la croissance exceptionnelle du premier semestre 2024. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 7,4 millions de visiteurs ont franchi les frontières marocaines, représentant une hausse de 14% par rapport à 2023 et un bond spectaculaire de 38% comparé à 2019 », indique le ministère dans un communiqué.

L’engouement pour la destination « Maroc » dépasse toutes les attentes, fait remarquer la même source. Alors que les objectifs sont d’un million de touristes supplémentaires pour l’année entière de 2024, le Maroc a déjà accueilli 909.000 visiteurs additionnels en seulement six mois.

Le mois de juin a connu l’arrivée record de 1,5 millions de touristes, en augmentation de 10% par rapport à 2023 et la saison estivale s’annonce tout aussi prometteuse.

Dans ce contexte, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a souligné que le rayonnement du Maroc sur la scène touristique internationale est indéniable.

Et de soutenir : « Les atouts uniques de notre pays combinés à la mise en œuvre de notre feuille de route portent leurs fruits. Notre objectif de 17,5 millions de touristes est plus proche que jamais ».