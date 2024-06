Hébergement touristique : Lancement d’un mécanisme de soutien nommé « Cap Hospitality »

Un nouveau mécanisme de soutien et de financement pour l’accélération de la mise à niveau des Établissements d’Hébergement Touristique Classés (EHTC), nommé « Cap Hospitality », a été lancé mercredi à Rabat, en présence de plusieurs ministres et hauts responsables.

Fruit d’une convention entre le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, de l’Économie sociale et solidaire, le ministère délégué en charge du Budget, le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement (FM6I) et la Société Marocaine de l’Ingénierie Touristique (SMIT), ce mécanisme vise un objectif cible de 25.000 chambres et un impact attendu d’un maximum de 4 milliards de dirhams (MMDH) d’investissement.

« Cap Hospitality » représente un pas décisif vers la modernisation de la capacité d’hébergement du Maroc, en réponse à l’augmentation continue des arrivées touristiques et en vue des événements sportifs à venir tels que la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030, pour lesquels le Maroc aspire à offrir une hospitalité de qualité irréprochable.

Couvrant la période 2024-2025, ce dispositif unique prévoit l’octroi d’un crédit où l’État prend en charge l’intégralité des intérêts, au profit des EHTC ayant un projet de mise à niveau. Ce prêt couvre l’ensemble des investissements allant de 3 à 100 millions de dirhams (MDH), avec une maturité pouvant atteindre 12 ans incluant 2 ans de différé.

L’admissibilité des EHTC sera confirmée par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, de l’Économie sociale et solidaire et la SMIT, en fonction de critères préétablis. L’accord sur le crédit conjoint, quant à lui, sera confirmé par les banques.

Intervenant à cette occasion, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a insisté sur la nécessité d’accélérer les investissements dans l’hébergement touristique, notant que cette initiative constitue l’opportunité unique de moderniser les installations et d’améliorer les services, en intégrant des technologies de pointe pour offrir des expériences mémorables aux visiteurs.

De son côté, le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, a souligné l’importance de la préparation et de l’investissement dans les infrastructures, y compris l’amélioration des capacités hôtelières nécessaires pour répondre aux besoins de la Coupe du Monde 2030.

Quant au ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, il a mis en relief l’importance du secteur touristique pour atteindre les objectifs nationaux, y compris la réalisation de 550 MMDH d’investissement et la création de 500.000 emplois d’ici à 2026 dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle Charte de l’investissement.

Pour le directeur général du FM6I, Mohamed Benchaaboun, cette initiative n’est pas limitée à des améliorations superficielles, mais vise une transformation profonde grâce à une conjugaison d’interventions étatiques et bancaires. L’État, en particulier, joue un rôle clé en prenant en charge l’intégralité des intérêts bancaires générés par les crédits concernés.

Il est à noter que « Cap Hospitality » s’adresse à tous les EHTC du Royaume n’ayant pas été rénovés au cours des cinq dernières années. Il couvre une large gamme de prestations, incluant les travaux de rénovation et de mise aux normes, l’acquisition de mobilier et de matériel, l’acquisition d’un EHTC couplée à un programme de rénovation, la mise en place d’un programme d’efficacité énergétique, etc.

Les EHTC souhaitant bénéficier de ce mécanisme pourront soumettre leur demande d’éligibilité via la plateforme digitale dédiée https://smit.gov.ma/caphospitality, qui sera mise en ligne le 15 juillet 2024.