Le Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam ouvre ses portes

L’hôtellerie de luxe franchit un nouveau cap à Rabat avec l’ouverture du Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam. Situé au cœur de 440 hectares de forêt et de jardins verdoyants, à proximité du Royal Golf Dar Es Salam, ce somptueux palace incarne l’excellence de la marque Ritz-Carlton, promettant une expérience inégalée dans la capitale marocaine.

Rabat, capitale vibrante du Maroc, est désignée site du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2012. Mélange harmonieux de monuments historiques et modernes, la ville reflète une riche tapisserie d’influences hispano-mauresques et européennes. Le Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam, situé à quelques minutes du centre historique, offre un cadre idéal pour créer des souvenirs précieux dans cette ville fascinante.

Christian Fomm, directeur général du Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam, a déclaré : « Au Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam, nous sommes fiers d’honorer la tradition de luxe et d’hospitalité qui définit notre marque depuis plus d’un siècle. Notre palace, situé dans un cadre naturel splendide, offre une retraite sereine et opulente, où chaque détail a été soigneusement pensé pour garantir une expérience singulière. »

Fondée en 1983, mais ancrée dans une tradition remontant au célèbre hôtelier César Ritz du début du 20e siècle, la marque Ritz-Carlton incarne l’élégance intemporelle et le raffinement discret. Le Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam perpétue cet héritage en offrant une expérience unique combinant histoire, prestige et innovation.

Dès leur arrivée, les visiteurs sont transportés dans un autre monde. L’allée centrale, bordée de végétation luxuriante et de jardins soigneusement entretenus, prépare le terrain pour une expérience digne des plus grands palaces. Le hall d’accueil impressionne par sa grandeur et son artisanat minutieux, avec des plafonds ornés de « muqarnas » et un sol en marbre de Carrare, ajoutant une touche de luxe indéniable.

Les éléments de décoration à l’intérieur du Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam sont soigneusement sélectionnés pour représenter l’histoire et la culture arabo-andalouse, tout en intégrant une touche de modernité à travers un mobilier élégant. Les 117 chambres et suites offrent une vue imprenable sur la verdure environnante, permettant aux hôtes de se ressourcer dans un cadre apaisant.

Le Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam propose également une collection exquise d’espaces extérieurs, dont une piscine entourée de jardins de palmiers et de sculptures Art Déco, ainsi qu’un centre de fitness ultramoderne avec vue sur les jardins. Le terrain de tennis et le prestigieux Royal Golf Dar Es Salam offrent des activités de loisirs variées pour les visiteurs.

L’expérience gastronomique au Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam célèbre la diversité des saveurs locales et internationales. The Mediterranean Brasserie propose des petits-déjeuners à la carte, des déjeuners gourmets et des dîners raffinés avec une vue imprenable sur le Royal Golf Dar Es Salam. Le Lobby Lounge offre une expérience unique de « afternoon tea » avec une sélection exquise de thés marocains et anglais. Palapa, le Pool Bar Restaurant, invite les convives à déguster des saveurs panaméricaines dans un cadre tropical en bord de piscine.

L’offre MICE et événements du Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam redéfinit l’exclusivité avec une sophistication inégalée. La salle de bal et les espaces extérieurs soigneusement aménagés créent un cadre idyllique pour des événements glorieux, tandis que les salles de réunion promettent de satisfaire les visiteurs les plus exigeants.

L’ouverture du Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam marque une nouvelle ère de luxe et de sophistication au cœur de la capitale marocaine. Chaque détail du palace a été soigneusement pensé pour offrir une expérience unique, où hospitalité, élégance et luxe discret sont au rendez-vous.