Chirurgie non invasive: Une explosion de demandes, mais à quel prix ?

Au Maroc, la médecine esthétique non invasive connaît une véritable explosion ces dernières années, suivant ainsi la tendance mondiale qui privilégie des solutions esthétiques efficaces, mais non invasives. Un nombre croissant de Marocains, notamment des jeunes, se tourne vers ces traitements, sans recourir à des interventions chirurgicales lourdes. Mais avec cet engouement, de nouveaux défis apparaissent, notamment la prolifération de centres non habilités, mettant en péril la sécurité des patients et la qualité des soins. Détails.

La médecine esthétique non invasive séduit une population de plus en plus jeune au Maroc, principalement en raison de l’accessibilité et de la rapidité des traitements. Ces dernières années, une prise de conscience croissante des bienfaits des soins esthétiques a émergé, alimentée par une influence internationale forte et la démocratisation de la technologie. Selon le Dr. Imane Slaoui, Spécialiste en médecine esthétique : « La médecine esthétique non invasive a connu une croissance exponentielle au Maroc ces dernières années. Cette évolution est portée par plusieurs facteurs, notamment une prise de conscience accrue des soins esthétiques, l’influence des tendances internationales, et l’accessibilité croissante des technologies de pointe ». « Les patients recherchent aujourd’hui des alternatives efficaces aux interventions chirurgicales, privilégiant des traitements rapides, indolores et nécessitant peu ou pas de temps de récupération. De plus, la professionnalisation du secteur et la formation continue des praticiens marocains ont permis d’améliorer la qualité et la sécurité des soins proposés», précise- t-elle.

Lire aussi | Ce chirurgien marocain a réussi à opérer un patient à Casablanca… depuis Shanghai

D’ailleurs, ce secteur contrairement à ce que l’on pourrait penser touche une population de plus en plus jeune. Cela démarre à 18 ans en passant par la tranche des 25-40 ans et plus, et sont de plus en plus nombreux à solliciter ces soins. Ils aspirent à des résultats visibles, mais naturels, et sont attirés par la possibilité d’améliorer leur apparence sans les risques et le temps de récupération associés à la chirurgie. Les traitements comme la radiofréquence pour le raffermissement cutané, les peelings doux, ou encore les lasers fractionnés sont devenus des solutions populaires pour une peau plus lisse et tonifiée.

D’ailleurs, les tendances actuelles dans la médecine esthétique non invasive au Maroc s’alignent aussi sur celles observées à l’échelle internationale. «Les tendances actuelles s’orientent vers des techniques innovantes qui allient efficacité et naturalité des résultats», souligne le Dr. Slaoui. Parmi les technologies les plus recherchées, on trouve les ultrasons focalisés (HIFU), et la radiofréquence pour le raffermissement cutané, les peelings doux pour améliorer la qualité de la peau, ainsi que la mésothérapie et la bio-revitalisation pour l’hydratation profonde et la régénération cellulaire.

Les lasers fractionnés et les technologies LED sont également très populaires, car elles permettent de corriger les imperfections cutanées et de stimuler la production de collagène. « Une autre tendance forte est l’utilisation de l’intelligence artificielle pour analyser la peau et offrir des soins personnalisés », nous explique le Docteur Imane Slaoui. Cette approche sur-mesure permet de répondre spécifiquement aux besoins de chaque patient, rendant les traitements plus efficaces et adaptés aux exigences individuelles.

Concurrence risquée

Toutefois, malgré la popularité croissante des soins non invasifs, un problème majeur émerge : la prolifération de centres non médicalisés pratiquant des actes esthétiques qui représente un risque à la fois pour la sécurité des patients et pour l’image du secteur. Ces établissements, souvent non conformes aux normes, peuvent mettre en danger la santé des patients. Comme l’explique le Dr. Slaoui, «Ces centres proposent des traitements sans supervision médicale, ce qui peut entraîner des complications graves, comme des brûlures, infections, voire des nécroses ».

Lire aussi | Chirurgie : ONCORAD dévoile son nouveau robot high-tech

Pour se protéger de ces risques, il est essentiel de privilégier des établissements certifiés et agréés, dirigés par des médecins qualifiés. Il est également important que les patients se renseignent sur les qualifications des praticiens et demandent à voir les certifications des cliniques. Le Dr. Slaoui ajoute « Pour y faire face, il est essentiel de renforcer la réglementation en encadrant strictement la pratique de la médecine esthétique, et de sensibiliser le grand public sur les risques des soins réalisés en dehors d’un cadre médical ». Aussi, « mettre en avant la certification et la formation des médecins qualifiés pour valoriser l’expertise et la sécurité des soins et mener des contrôles réguliers pour fermer les centres non conformes et limiter leur prolifération » souligne docteur Slaoui.

3 questions à Docteur Imane Slaoui // spécialiste en médecine esthétique



Challenge : Vous avez présenté dernièrement une nouvelle technologie pour la médecine esthétique au Maroc. Pouvez-vous nous expliquer plus en détail en quoi consiste WonderFace et comment cette technologie se distingue des traitements traditionnels ?

Imane Slaoui : WWonderFace est une technologie innovante de rajeunissement facial et de remodelage non invasif, qui combine plusieurs principes avancés pour un effet liftant naturel. Contrairement aux traitements traditionnels qui ciblent uniquement la peau ou les muscles, WonderFace agit en profondeur en stimulant simultanément le collagène, l’élasticité cutanée et la tonicité musculaire grâce à une combinaison de radiofréquence multipolaire, ultrasons focalisés et électrostimulation neuromusculaire. Ce protocole unique permet de sculpter et raffermir le visage sans douleur ni éviction sociale, avec des résultats visibles dès les premières séances et un effet cumulatif dans le temps.



Challenge : Quel est le processus de formation pour les professionnels de santé qui souhaitent utiliser WonderFace dans leurs cliniques ?

L’intégration de WonderFace dans une clinique esthétique nécessite une formation spécialisée pour garantir une utilisation optimale et des résultats sécurisés. Le processus comprend une formation théorique sur les principes technologiques et les indications du traitement, une formation pratique supervisée pour maîtriser l’application et les paramètres personnalisés selon chaque patient.

Aussi, un suivi post-formation avec des mises à jour régulières et des workshops sur les avancées technologiques. Et enfin, un accompagnement technique et clinique pour assurer un bon démarrage et optimiser l’expérience patient.



Challenge : Quel est l’impact de WonderFace sur l’ambition d’Euromedic de révolutionner la médecine esthétique au Maroc ?

WonderFace s’inscrit pleinement dans la vision d’Euromedic de moderniser et démocratiser la médecine esthétique au Maroc. En offrant une alternative performante aux traitements invasifs, cette technologie permet aux cliniques partenaires de proposer des soins haut de gamme, accessibles et efficaces. De plus, WonderFace contribue à l’essor d’une approche holistique et naturelle du rajeunissement, en phase avec les attentes des patients d’aujourd’hui. Grâce à son innovation, Euromedic positionne le Maroc comme un acteur de référence dans le domaine des soins esthétiques non invasifs. De plus, Euromedic en tant que leader des injectables au Maroc avec la gamme Juvederm de Abvie, reste à l’écoute des évolutions technologiques dans le monde. Plusieurs pistes sont en cours d’exploration.