Classement des constructeurs : Toyota reste leader mondial en 2025

Leader incontesté de l’industrie automobile, Toyota consolide en 2025 sa position de numéro un mondial pour la sixième année consécutive. Avec 11,3 millions de véhicules vendus à l’échelle internationale, le groupe japonais démontre une fois de plus la solidité de son modèle industriel, la pertinence de sa stratégie multi‑technologies et sa capacité à répondre aux attentes d’un marché global en pleine mutation.

Cette performance mondiale, portée par une croissance soutenue sur les principaux continents, trouve un écho particulier au Maroc, où Toyota enregistre également une année remarquable, marquée par une progression significative de ses ventes et un renforcement de ses positions sur plusieurs segments stratégiques.

Dans un contexte international complexe, marqué à la fois par des tensions logistiques persistantes, des mutations technologiques rapides et une concurrence toujours plus vive, Toyota parvient néanmoins à maintenir une trajectoire clairement ascendante. En 2025, le groupe affiche ainsi une croissance de +4,6 % par rapport à 2024, confirmant la solidité de son modèle industriel et la pertinence de sa stratégie multi‑technologies.

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Cette progression se reflète sur l’ensemble de ses marchés clés, où les performances demeurent particulièrement robustes. En Asie, Toyota enregistre 3,2 millions de véhicules vendus, soit une hausse de +2,2 %, portée par la dynamique de plusieurs marchés émergents. En Amérique du Nord, le constructeur signe l’une de ses meilleures progressions avec 2,9 millions de véhicules, en augmentation de +7,3 %, confirmant la vigueur de la demande sur ce continent.

Au Japon, marché historique et stratégique, Toyota atteint 1,5 million de ventes, soit +4,1 %, malgré un environnement économique prudent. Enfin, en Europe, le groupe totalise 1,22 million de véhicules vendus, consolidant sa présence dans un marché en pleine transition vers l’électrification.

Cette progression confirme la pertinence de la stratégie multi‑technologies du constructeur, qui mise sur une offre diversifiée : hybrides auto‑rechargeables, hybrides rechargeables, véhicules 100 % électriques, pile à combustible ou encore solutions flex‑fuel selon les spécificités régionales. Une approche pragmatique qui permet à Toyota de répondre aux besoins variés des consommateurs tout en poursuivant son objectif de neutralité carbone.

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Des ventes record en Europe

L’année 2025 marque également un tournant pour Toyota Motor Europe, qui signe la meilleure performance de son histoire avec 1,22 million de véhicules Toyota et Lexus vendus. Plus de 75 % des modèles écoulés sont électrifiés, confirmant l’avance technologique du groupe sur ce segment. Les ventes de véhicules 100 % électriques progressent de 46 %, celles des hybrides rechargeables de 76 %, tandis que les hybrides auto rechargeables — cœur historique de la stratégie Toyota — enregistrent une hausse de 3 %. La marque Toyota atteint 1,1 million d’unités, portée notamment par les utilitaires Toyota Professional, qui signent un record historique avec 158 270 unités (+19 %). De son côté, Lexus affiche 85 075 ventes, soutenues par le succès du SUV compact LBX, en progression de 19 %.

Toyota Maroc : une année de croissance

Dans la continuité de cette dynamique internationale, Toyota du Maroc enregistre une année 2025 particulièrement performante, confirmant la solidité de son positionnement sur le marché national, peut‑on lire dans un communiqué. Les marques Toyota et Lexus totalisent 7 954 véhicules vendus, soit une progression notable de 26 % pour Toyota et de 8 % pour Lexus par rapport à 2024, signe d’une demande en hausse et d’une attractivité renforcée. Cette croissance s’explique à la fois par le renforcement des positions de la marque sur les segments SUV, utilitaires et véhicules particuliers, et par la montée continue de la demande pour les motorisations hybrides, un domaine dans lequel Toyota conserve une avance technologique indiscutable, fruit de près de trente ans d’expertise.

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Avec 41 % de part de marché sur le segment hybride pour Toyota et 2 % pour Lexus, le groupe s’impose comme le leader incontesté de l’hybride au Maroc. Cette performance illustre la confiance durable des automobilistes marocains dans la fiabilité, l’efficience et la performance des motorisations de la marque, mais aussi leur adhésion croissante à des solutions de mobilité plus propres et plus économiques. Dans un marché marocain en pleine évolution, marqué par une concurrence de plus en plus forte et par la montée des technologies électrifiées, Toyota parvient à maintenir une trajectoire stable et ascendante.

La marque bénéficie d’une clientèle fidèle, d’une gamme adaptée aux besoins locaux et d’une stratégie cohérente, alliant innovation, qualité et durabilité. En 2025, Toyota confirme ainsi son statut de référence sur le marché national, tout en s’inscrivant dans la vision mondiale du groupe : une mobilité plus propre, plus efficiente et accessible au plus grand nombre.