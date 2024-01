CNN : le Maroc une des plus belles destinations à visiter en 2024 [Vidéo]

La prestigieuse chaîne de télévision américaine, dans sa rubrique « Travel », a désigné le Maroc parmi les plus belles destinations à visiter absolument.

CNN recommande vivement aux citoyens américains et à l’ensemble de ses télé spectateurs d’aller visiter le Maroc qui est l’une des destinations phares à découvrir en 2024. La chaîne de Ted Turner suivie par plus de 100 millions télé spectateurs aux Etats Unis et de près de 300 millions dans le monde, met en lumière des endroits moins fréquentés tels que Tétouan et Meknès, en complément des destinations prisées comme Marrakech, Rabat et Fès. En mettant en avant la diversité du paysage et l’architecture remarquable, la chaîne américaine a salué la résilience du Maroc après le séisme dévastateur survenu en septembre de l’année précédente.

Dans son article intitulé « Où se rendre en 2024 : les meilleurs endroits à visiter », CNN a souligné que malgré la tendance des voyageurs à se diriger vers des destinations classiques, le Maroc offre des lieux moins explorés mais tout aussi séduisants. Parmi les suggestions de CNN, on retrouve les villes de Tétouan et Meknès, inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO.

CNN a encensé le Maroc en tant que « leader mondial » du tourisme durable, saluant les initiatives du pays visant à promouvoir les énergies renouvelables. De plus, le Maroc abrite plusieurs hôtels écologiques notables. À l’échelle mondiale, le média américain a noté une augmentation d’environ 90% de l’activité touristique par rapport aux niveaux d’avant la pandémie en 2023, entraînant une forte affluence vers les destinations les plus prisées.

CNN encourage les voyageurs à explorer des endroits encore méconnus, attrayants pendant l’intersaison, ou souvent négligés par rapport aux grandes villes. L’article met l’accent sur des destinations qui facilitent le déplacement des touristes et qui soutiennent le tourisme durable. En conclusion, le Maroc est présenté comme une destination incontournable en 2024, alliant la richesse de son patrimoine à un engagement continu en faveur d’un tourisme responsable.