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Dongfeng Maroc recherche de nouveaux concessionnaires

by David Jérémie
written by David Jérémie

Dongfeng Maroc, qui poursuit sa stratégie d’expansion sur le marché national, a annoncé le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt destiné au recrutement de nouveaux concessionnaires dans plusieurs villes du Royaume. Une initiative qui marque une nouvelle étape dans le déploiement territorial de la marque chinoise, qui indique vouloir renforcer sa proximité avec les automobilistes marocains.

Dans un contexte où le marché automobile marocain connaît une évolution rapide et une demande croissante en solutions de mobilité diversifiées, Dongfeng Maroc souhaite consolider sa présence à travers un maillage territorial plus dense. L’entreprise vise ainsi à s’associer à des investisseurs, entrepreneurs et opérateurs du secteur désireux de rejoindre une marque internationale en pleine dynamique de croissance. Les villes ciblées par cet appel sont : Nador, Tiznit, Taza, Larache, Safi, Settat, Errachidia, Khouribga, Berrechid, Sidi Kacem, Ouarzazate, Khémisset, Sidi Slimane, Témara et Béni Mellal.

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Selon Abdelhak Khadraoui, Directeur général de Dongfeng Maroc, cette démarche s’inscrit dans une vision claire de développement : «les partenaires qui rejoindront le réseau Dongfeng bénéficieront d’une marque internationale reconnue, d’une gamme de véhicules compétitifs et innovants, d’un accompagnement dans le développement et la gestion de leur concession et des opportunités de croissance sur un marché en pleine évolution», souligne-t-il.

Il ajoute : «l’ambition de Dongfeng Maroc est de proposer aux consommateurs marocains des véhicules performants, fiables et accessibles, répondant aux attentes d’un marché en pleine évolution. Le développement de notre réseau de concessionnaires constitue un levier clé pour rapprocher notre offre des clients et renforcer notre présence dans différentes régions du Royaume».

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DONGFENG Maroc invite ainsi les groupes automobiles, investisseurs et entrepreneurs disposant d’une expérience dans la distribution automobile, ou souhaitant se lancer dans ce domaine, à manifester leur intérêt. Les candidatures peuvent être adressées à l’adresse suivante : crm@dongfeng.ma.

À travers cette initiative, Dongfeng Maroc confirme sa volonté de bâtir un réseau solide de partenaires locaux et de contribuer activement à l’évolution de la mobilité au Maroc. L’entreprise entend ainsi accompagner la transformation du marché et répondre aux attentes d’une clientèle de plus en plus exigeante en matière de performance, de fiabilité et d’accessibilité.

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