Émeutes à Los Angeles: Trump ordonne le déploiement de 2 000 gardes nationaux additionnels

Le président américain, Donald Trump, a ordonné, lundi soir, le déploiement de 2 000 membres additionnels de la Garde nationale à Los Angeles (ouest des Etats-Unis), où des manifestations se poursuivent depuis vendredi contre l’arrestation d’immigrés clandestins.

« Sur ordre du président, le département de la Défense mobilise 2 000 gardes nationaux californiens supplémentaires », a déclaré un porte-parole du Pentagone, Sean Parnell, dans un message publié sur le réseau X.

Ces troupes seront appelées à soutenir la police chargée de la lutte contre l’immigration clandestine (ICE), a ajouté Parnell.

Ces gardes nationaux s’ajoutent aux 2 000 autres soldats déployés samedi, en dépit de l’opposition du gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, qui a déclaré que seuls 300 de ces soldats ont effectivement été appelés à contribuer à la maîtrise des manifestants.

Le président Trump “cherche à provoquer le chaos en envoyant 4 000 soldats sur le sol américain”, a réagi Newsom dans un message publié sur X.

Le déploiement des 2 000 soldats supplémentaires intervient suite à l’annonce par le Pentagone, lundi soir, de la mobilisation de 700 Marines pour protéger le personnel et les biens fédéraux.

Plus tôt dans la journée, le gouverneur Newsom a déclaré avoir ordonné le déploiement de plus de 800 agents des forces de l’ordre supplémentaires au niveau de l’État et au niveau local pour “assurer la sécurité de nos communautés de Los Angeles”.

Les émeutes interviennent suite à l’arrestation par les agents de la police anti-immigration, au cours de la semaine, de plus de 100 immigrés illégaux qui feront face aux procédures d’expulsion.