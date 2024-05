Eté 2024 : Les Eaux et forêts parée à toutes les éventualités

À l’approche de la saison estivale, l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) se mobilise pour anticiper les risques potentiels liés aux incendies de forêts.

Réunissant le Comité Directeur chargé de la Prévention et de la Lutte contre les Incendies de Forêts sous la présidence de Abderrahim Houmy, Directeur Général de l’ANEF, la réunion tenue jeudi 16 mai a été l’occasion de dresser le bilan de l’année écoulée et de planifier les actions à entreprendre pour la saison estivale à venir.

Les incendies de forêts, fléau redouté, ont été au cœur des discussions. En 2023, le Maroc a été le théâtre de 466 incendies, ravageant 6 426 hectares de superficie forestière. Cette année-là, les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de l’Oriental ont été particulièrement touchées, mettant en évidence la vulnérabilité croissante des forêts marocaines face aux conditions météorologiques extrêmes.

Face à cette menace grandissante, les autorités compétentes ont mis en place des politiques de prévention et de lutte contre les feux, mobilisant un budget conséquent de 153 millions de dirhams pour l’année 2024. Ces fonds sont destinés à financer diverses actions, allant de l’entretien des tranchées pare-feu à la mobilisation des guetteurs d’incendies, en passant par l’aménagement de points d’eau et la sensibilisation de la population.

La sensibilisation, en effet, joue un rôle crucial dans la prévention des incendies. Des efforts seront déployés pour informer et éduquer les écoliers, les habitants et les visiteurs de la forêt sur les dangers et les conséquences des incendies, notamment lors de la journée nationale de sensibilisation aux risques d’incendies de forêts le 21 mai.

Abderrahim Houmy a exprimé sa confiance dans la capacité de tous les partenaires à relever les défis à venir. Il a également souligné l’importance des nouvelles technologies, qui seront mises à contribution pour renforcer la gestion et la prévention des incendies de forêt, garantissant ainsi la préservation du précieux patrimoine forestier du Maroc.