Les candidats intéressés sont invités à s’inscrire dès aujourd’hui via le site web de l’Université : www.ueuromed.org. Sous réserve de remplir les critères minimaux établis par le ministère de tutelle, ils recevront leur convocation pour le concours au plus tard le 21 juillet, indique un communiqué de l’UEMF.

L’Université Euromed de Fès (UEMF) a révélé la date du concours d’accès aux formations médicales, pharmaceutiques et odontologiques. Ce concours commun, qui regroupe les facultés de Médecine, de Médecine dentaire et de Pharmacie au sein du pôle « SANTE », se tiendra le dimanche 23 juillet 2023.

Chakib Najjar, vice-président chargé du pôle Sciences et Santé de l’Université Euromed de Fès, a souligné que cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme de développement de l’université, qui vise à renforcer le secteur de la santé. L’université, dès la prochaine rentrée, accueillera les premières demandes d’admission à la Faculté de Médecine, une composante essentielle de ce grand pôle. En plus de la Faculté de Médecine, la Faculté de Dentisterie et la Faculté de Pharmacie sont également concernées par le concours d’admission.

Lire aussi | Quelle corrélation entre richesse économique et l’anglais ?

L’événement se déroulera le dimanche 23 juillet à 8h30 au sein même de l’université. Le pôle « SANTE » de l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès regroupe plusieurs facultés, notamment la Faculté de Médecine, la Faculté de Pharmacie, la Faculté de Dentisterie, la Faculté des Sciences Infirmières et Techniques de Santé, ainsi qu’une école supérieure d’ingénierie biomédicale spécialisée en biotechnologie. Cette initiative vise à favoriser les avancées dans la recherche scientifique dans le domaine de la santé, tout en offrant un hôpital universitaire moderne.

L’hôpital universitaire nouvellement créé jouera un rôle primordial en offrant des soins de qualité et en accueillant les étudiants de l’université pour leurs stages pratiques, en particulier ceux en médecine, en dentisterie, en sciences infirmières, en techniques de santé et en ingénierie.

Lire aussi | DS Art Talents. L’appel à candidatures se poursuit pour la 2ème édition

Ce développement du pôle « SANTE » de l’Université Euromed de Fès est en ligne avec la réforme du système national de santé, lancée sous les directives royales. En plus de la Faculté de Médecine existante, de nouvelles entités ont vu le jour, notamment la Faculté de Médecine Dentaire et la Faculté des Sciences Infirmières et Techniques de Santé. Ces réalisations viennent renforcer le potentiel du pôle, qui comprend également la Faculté de Pharmacie et l’École d’Ingénierie Biomédicale et Biotechnologique.