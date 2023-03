Financement des partis. La preuve par les comptes

Pas de démocratie sans partis, pas de partis sans moyens, c’est la problématique du financement posée aux systèmes représentatifs.

Rappelons certaines vérités politiques, prouvées par les chiffres et qui nécessitent une réponse institutionnelle, rapide, claire et efficace. Tout d’abord, le financement des partis n’est pas une charité publique. Si l’on veut que les partis politiques encadrent les citoyens, qu’ils les mobilisent lors des échéances électorales et autour des questions nationales, il faut se rendre à l’évidence, il leur faut des moyens financiers. Ceux-ci sont de plus en plus importants à être nécessaires pour une vie politique saine. Les moyens propres des partis, au Maroc comme ailleurs, sont totalement insuffisants. Il y’a deux choix dans les démocraties occidentales. Celui des USA où les candidats collectent tous les capitaux qu’ils peuvent auprès des puissances d’argent. C’est le lobbying à ciel ouvert et c’est ce qui arrête tout projet de loi sur les armes malgré les tueries, permet la prolifération des climatosceptiques au congrès et même à la Maison Blanche.