Maroc – Pérou : sous le signe de la revanche d’une lourde défaite de Allal face à Cubillas lors de Mexico 70 [Vidéo]

Le Maroc disputera son dernier match amical avant de reprendre une nouvelle aventure africaine. Aujourd’hui que les coéquipiers d’Achraf Hakimi ont annoncé la couleur et confirmé de manière qui ne laisse planer aucun doute que l’équipe des Lions de l’Atlas a bien évolué et que l’objectif de rempoter le deuxième titre de la CAN après un premier arraché en 1976, soit 46 ans d’attente des Marocains, semble aujourd’hui à la portée de la sélection de coach Walid.

Maroc – Pérou, cette dernière rencontre amicale pour le onze national avant d’entamer sa campagne de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations devra encore éclaircir davantage le potentiel de l’équipe nationale en termes individuel et collectif, ainsi que la qualité de l’effectif au banc de touche…

Et c’est au Civitas Metropolitan Stadium de Madrid que va se dérouler ce duel qui opposera les Lions de l’Atlas et les petits-fils de Cubillas, la star péruvienne des années soixante-dix qui a été l’auteur d’un doublé dans les filets de Allal Benqassou dans ce match comptant pour la phase e poules du Mondial Mexico 1970. Le Maroc a perdu (3-0), Roberto Chale ayant inscrit le troisième but dans l’intervalle entre les deux buts de son coéquipier.

Lors de leur premier match depuis la Coupe du monde, les Lions de l’Atlas ont surpris le Brésil 2-1 samedi, tandis que les Péruviens ont vu leur série de trois matches sans défaite se terminer. Ils ont été battus 2-0 contre l’Allemagne. Plus de trois mois après la fin de leur course historique à la Coupe du monde, les Lions de l’Atlas sont entrés dans l’histoire le week-end dernier, battant pour la première fois l’équipe la mieux classée au monde et deviennent donc la deuxième équipe africaine à vaincre les Brésiliens. Ils ont ainsi permis au public marocain de revivre l’ambiance magique du Qatar 2022.

Ayant déjà décroché son billet pour le tournoi de la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire l’année prochaine, Regragui aura tout le temps de préparer et d’évaluer son équipe alors qu’il poursuivra cette rencontre avec des matches contre l’Afrique du Sud et le Libéria plus tard cette année.