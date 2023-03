Maroc-Brésil : bug, file d’attente cauchemardesque… Et pourtant, ils sont nombreux ces supporters des Lions de l’Atlas !

Lire aussi | Mondial 2030. Les points forts de la candidature Maroc-Espagne-Portugal

C’est suite à cette annonce que l’instance dirigeante du football national, dans une autre note publiée sur son site, a indiqué que les supporteurs de l’équipe nationale pouvaient acheter leur ticket en ligne. Mise en vente aujourd’hui sur www.frmftickets.ma., nous avons cependant appris auprès de certaines sources que cette plateforme accuse un énorme bug : plusieurs supporteurs ont ainsi rencontré des problèmes de paiement en ligne. « C’est un bug. Celui qui a conçu ce site est un débutant. Il n’aurait pas dû mettre « SVP ne fermez pas votre navigateur, cette page est actualisée automatiquement ». Des milliers de sessions vont rester ouvertes et jamais fermées. Le site va vite saturer. L’API de paiement a été fournie par le CMI. Mais ce n’est pas elle qui bloque », nous explique Khalid Ziani, expert en NTIC. Et d’ajouter : « Le principe pour ce genre de site est de fermer les sessions fantômes le plus vite possible et de mettre des timeouts limités pour fermer les sessions inactives ».

En plus des dysfonctionnements liés à la plateforme, ces derniers sont confrontés à des files d’attente interminables afin de récupérer le fameux sésame pour avoir accès à la grande rencontre. Dans cette dynamique de digitalisation touchant presque tous les secteurs au Maroc, ce genre de souci technique, surtout quand il s’agit d’institution aussi visible, envoie une image peu reluisante de l’énorme travail accompli sur le chantier du numérique. Face à l’engouement national, on espère que des mesures seront prises afin d’assurer aux supporters une belle expérience client.

Pour rappel, le prix de vente des billets est de 100 dhs pour la catégorie III, 300 dhs pour la catégorie II et 500 dhs pour la catégorie I.