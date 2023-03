Le groupe Disway construit une deuxième plateforme à Skhirat

Disway muscle sa logistique. En effet, le leader maghrébin de la distribution en gros de matériel informatique et télécom, lance la construction d’une nouvelle plateforme à Skhirat (entre Casablanca et Rabat) qui devra entrer en service au début de 2024.

Deuxième de son genre dans le dispositif logistique du groupe issu de la fusion en 2010 des deux opérateurs majeurs de la distribution IT au Maroc, à savoir Distrisoft et Matel PC Market, le nouvel entrepôt logistique en hissera la capacité de stockage cumulée à près de 40.000 m² sachant que la principale plateforme (située, elle, à la zone industrielle de Nouaceur, au sud de Casablanca) totalise une capacité de près 22.000 m². Doté d’une enveloppe d’investissement de 75 MMAD, la nouvelle unité vient soulager le groupe Disway des contraintes logistiques qui commencent à peser sur son agilité opérationnelle avec la montée en puissance de son activité et de ses besoins corrélatifs de stockage et qui n’ont fait que s’exacerber au cours des dernières années malgré trois extensions (la dernière en date a été finalisée au cours du premier trimestre 2020).