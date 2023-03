Fiat Maroc. Le nouveau Doblò a débarqué  

Profitant de sa silhouette entièrement renouvelée, l’engin mise également sur sa compacité et sur son sens de l’accueil pour séduire autant que possible une clientèle intéressée. Outre sa position de conduite ergonomique, on recense aussi une console centrale retravaillée, plus moderne avec des rangements ingénieux et pratiques. Aucun souci d’espace pour y loger ses bagages et autres marchandises, le coffre affiche un volume gargantuesque de 775 litres en configuration 5 places, et qui peut aller jusqu’à 1 355 en rabattant la banquette arrière. A noter qu’il dispose de portes coulissantes, en plus de portes arrière doubles avec un angle d’ouverture de 180°.

Ainsi, ce modèle dans sa version VP est proposé en 3 finitions, baptisées comme suit : «Nouveau Doblò», «Fantasia» et «Anniversary». Dans le détail, la première finition est équipée de série de deux portes latérales coulissantes, d’une protection du moteur en métal, de l’allumage automatique des feux, du radar de recul, du régulateur et limiteur de vitesse, d’airbags conducteur passager et latéral… Pour bénéficier des commandes au volant, de la caméra de recul «Magic view 180°», du «park-assist» avec radar avant et arrière, des vitres avant et arrière électriques, voire du «Magic window» (l’accès facile au coffre via la vitre arrière), et d’une belle brochète d’équipements de confort, il faudra opter pour la finition «Fantasia». La finition la plus huppée (Anniversary) propose en sus les jantes alu de 17’’, le toit panoramique, les tables arrière avec porte-gobelet…

Tarif d’attaque du nouveau Doblò dans cette version VP : 220 000 DH TTC. Dans sa version utilitaire, l’engin est proposé en 2 finitions : «Corto» et «Maxi». Dans le détail, il est équipé de série de 2 airbags frontaux, du régulateur et limiteur de vitesse, de la climatisation manuelle, de deux portes arrière battantes tôlées, d’une porte latérale droite tôlée coulissante… En plus d’avoir une zone de chargement spacieuse, ce Doblò utilitaire dispose d’un volume de chargement de 3,80 m3 ou 4,40m3, d’une charge utile de 650 kg ou de 1 000kg, selon la version, ainsi que d’une capacité de remorquage de 1 500 kg.

En option sur les 2 finitions, le client peut aussi acquérir le «Magic Cargo» qui permet la charge d’objets très longs, jusqu’à 3,09 m pour la finition Corto ou 3,44 m pour le Maxi. Le tarif du nouveau Fiat Doblò dans sa déclinaison utilitaire se négocie à partir de 195 500 DH TTC.