Mondial 2030. Les points forts de la candidature Maroc-Espagne-Portugal

La candidature Maroc-Espagne-Potrugal se distingue comme la plus forte pour ses nombreux avantages dont le principal est celui d’unir deux continents autour d’un même évènement. C’est aussi la première fois que deux Etats européens se tournent vers un pays africain alors qu’ils auraient pu solliciter un pays européen pour remplacer l’Ukraine en guerre et pour être entachée d’une affaire de corruption.

Le dossier de candidature commune du pays nord africain et des deux pays ibériques est plus avantageux sur les plans technique, politique, économique, culturel et sportif. Si on exclut le pouvoir des moyens financiers que représente le Royaume d’Arabie saoudite, la candidature commune de celle-ci avec l’Egypte et la Grèce et celle d’Amérique latine ne tiendraient pas debout face à la candidature eurafricaine. qui aura certainement au le soutien des deux continents.