Banque de projets industriels. Plus de 1500 projets identifiés pour une substitution à l’import de 75,9 milliards de DH

« Notre objectif est de faire du Made in Morocco un marqueur de qualité, de compétitivité et de durabilité pour répondre aux besoins du consommateur et gagner sa confiance. Nous avons mis en place pour y parvenir un dispositif de promotion de la fabrication locale à travers la Banque de projet qui a identifié à ce jour 1.542 projets d’investissements pour une substitution à l’import de 75,9 milliards de dirhams », a souligné Ryad Mezzour, lors de la 10ème édition de la Journée nationale du consommateur tenue le 15 mars.

Initiée en collaboration avec les fédérations des associations de protection du consommateur sous le thème « Le consommateur marocain au cœur de la stratégie du développement du produit local », cette journée a été aussi l’occasion pour le ministre de mettre l’accent sur la promotion du produit local. « Nous poursuivons également nos efforts pour garantir la qualité et la sécurité des produits sur le marché local en vue d’une protection optimale des consommateurs et ce à travers des mécanismes rigoureux de surveillance du marché et un système rodé de certification et de normalisation », a-t-il ajouté.

