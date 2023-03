L’embouteilleur de Pepsi au Maroc étend son site de Bouskoura

L’indien Varun Beverages passe la vitesse supérieure au Maroc. En effet, 12 ans après qu’il eut posé son baluchon dans notre le Royaume, ce groupe indien s’apprête à doubler sa capacité de production sur un terrain de plus d’un hectare mitoyen à son site casablancais historique.

Douze ans après qu’il eut posé son baluchon dans le Royaume en rachetant la flamboyante activité d’embouteillage de la marque américaine Pepsi, détenue jusqu’alors par Holmarcom (holding de tête du groupe Bensalah) à travers Eaux minérales d’Oulmès. Doté d’une enveloppe d’investissement de plus de 100 millions de dirhams, ce projet porté par Varun Beverages Morocco, la filiale marocaine du 2ème plus gros embouteilleur de Pepsi Cola dans le monde et le 1er embouteilleur en Asie du Sud Est, vient porter le cumul des investissements au Maroc du groupe Varun Beverages à plus d’un milliard de dirhams.