GROHE dévoile ses innovations durables à l’ISH 2025

GROHE, acteur majeur des solutions pour la salle de bains et la cuisine, s’apprête à marquer l’édition 2025 de l’ISH, le plus grand salon mondial dédié au chauffage, à la climatisation et à l’eau, qui se tiendra à Francfort-sur-le-Main du 17 au 21 mars.

Fidèle à son engagement en faveur d’un avenir durable, la marque mettra en avant des technologies innovantes qui allient performance et respect des ressources, en parfaite adéquation avec le thème de cette édition : « Des solutions pour un avenir durable ».

L’expérience de l’eau sera au cœur de l’exposition de GROHE, dont la présence s’articulera autour du concept « Pure Freude an Wasser » – la pure joie de l’eau. Ce principe fondateur de la marque sera illustré à travers un stand immersif conçu pour mettre en valeur l’eau sous toutes ses formes. Les visiteurs pourront y découvrir des solutions qui redéfinissent l’usage quotidien de cette ressource, tout en intégrant les dernières avancées en matière d’écoconception et d’efficacité énergétique.

Lire aussi | Samsung, marque la plus plébiscitée au monde selon YouGov en 2025

Au-delà de son espace principal situé dans le Hall 3.0, GROHE multipliera les initiatives pour aller à la rencontre des professionnels et du grand public. Un camion d’exposition mobile sera installé dans l’espace extérieur de l’Agora, offrant aux visiteurs une immersion au cœur des innovations de la marque. Par ailleurs, GROHE participera au Festival ISH, un événement dédié aux jeunes artisans et apprentis du secteur sanitaire et thermique, avec des démonstrations interactives et des défis d’installation destinés à la nouvelle génération de professionnels.

L’entreprise sera également représentée lors de la conférence « Value of Water », qui se tiendra au Congress Center de Messe Frankfurt les 17 et 18 mars. Erin McCusker, Vice-présidente senior et Leader de SATO et LIXIL Public Partners, interviendra à l’occasion d’une table ronde sur le marché de l’assainissement, explorant les synergies possibles entre innovations industrielles et initiatives à impact social.

Lire aussi | Maroc : Comicom annonce l’arrivée de la marque automobile chinoise BAIC

Bijoy Mohan, Leader de LIXIL International, souligne l’importance de cet événement pour GROHE. Selon lui, la participation à l’ISH 2025 est à la fois un hommage aux valeurs fondamentales de la marque et une opportunité de réaffirmer sa vision de l’avenir.