HCP: nette amélioratin de la confiance des ménages au T4-2025

written by Challenge avec MAP
Crédit: DR.

L’indice de confiance des ménages (ICM) s’est établi à 57,6 points au quatrième trimestre de 2025, contre 46,5 points au même trimestre de l’année précédente, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

« Les résultats de l’enquête permanente de conjoncture auprès des ménages, menée par le HCP, montrent qu’au quatrième trimestre de 2025, l’ICM enregistre une amélioration, aussi bien par rapport au trimestre précédent que par rapport au même trimestre de l’année 2024 », indique le HCP dans une note d’information.

Ainsi, 77,8% contre 5,3% des ménages déclarent, au T4-2025, une dégradation du niveau de vie au cours des 12 derniers mois. Le solde d’opinion, bien qu’encore négatif, s’est établi à -72,5 points, contre -72,9 points au trimestre précédent et -76,2 points au même trimestre de l’année passée.

Concernant les douze prochains mois, 49,4% s’attendent à une dégradation du niveau de vie, 40,7% à un maintien au même niveau et 9,9% à une amélioration.

Lire aussi I Maroc: le taux d’inflation maîtrisé à 0,8% en 2025

Le HCP fait également savoir qu’au T4-2025, 65,2% contre 17,5% des ménages s’attendent à une hausse du chômage au cours des 12 prochains mois. Ainsi, le solde de cet indicateur s’est établi à -47,7 points, en amélioration par rapport au trimestre précédent (-56,4 points) et au même trimestre de l’année précédente (-77,2 points).

Au quatrième trimestre de 2025, 67,1% contre 14,2% des ménages considèrent que le moment n’est pas opportun pour effectuer des achats de biens durables. Le solde de l’indicateur s’est établi à -52,9 points, en amélioration par rapport au T3-2025 (-57,7 points) et au T4-2024 (-71,9 points).

La note d’information révèle aussi que 58,4% des ménages estiment que leurs revenus couvrent leurs dépenses au quatrième trimestre de 2025, 39,2% déclarent s’endetter ou puiser dans leur épargne et 2,4% affirment épargner une partie de leur revenu. Le solde d’opinion relatif à la situation financière actuelle des ménages est resté ainsi négatif, à -36,6 points, contre -36,4 points le trimestre précédent et -38,9 points l’année précédente.

Lire aussi I Akhannouch à Davos: comment le Maroc allie « ambition sociale et crédibilité économique »

Quant à l’évolution de leur situation financière au cours des 12 derniers mois, 48,6% contre 5,1% des ménages considèrent qu’elle s’est dégradée. 

S’agissant de l’évolution de leur situation financière au cours des 12 prochains mois, 16,4% contre 20,6% des ménages s’attendent à une amélioration de leur situation financière.

L’ICM est calculé sur la base de sept indicateurs, quatre relatifs à la situation générale et trois à la situation propre du ménage. Il s’agit de « l’évolution passée du niveau de vie », de « la perspective d’évolution du niveau de vie », de « la perspective d’évolution du nombre de chômeurs », de « l’opportunité d’achat de biens durables », de « la situation financière actuelle des ménages », de « l’évolution passée de la situation financière des ménages » et de « l’évolution future de la situation financière des ménages ».

