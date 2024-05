IMMOSCOPIES. Un engouement sans précédent pour les villas, synonymes de luxe et confort

Les Marocains manifestent un engouement croissant pour l’achat de biens immobiliers de luxe, en particulier les villas.

Cela s’explique par différents facteurs tels que l’évolution des modes de vie, la recherche de confort et de sécurité, ainsi que l’attrait pour des espaces plus spacieux et personnalisables. Cette tendance a un impact significatif sur le secteur immobilier marocain, favorisant le développement de projets haut de gamme et contribuant à la vitalité du marché de l’immobilier de prestige. Détails.

L’engouement des Casablancais pour l’achat de biens villas est un phénomène qui ne cesse de croître. Ce phénomène s’explique par plusieurs facteurs, notamment l’amélioration du niveau de vie de la population, l’attrait pour les quartiers résidentiels sécurisés, et l’aspiration à posséder une propriété prestigieuse.

Malik Belkeziz, PDG d’Agenz explique à cet effet, que « l’étude des tendances de recherches des villas auprès d’Agenz, révèle un intérêt prononcé pour des propriétés résidentielles dont la superficie varie entre 300 et 600 mètres carrés. Cette fourchette spécifique, fortement recherchée par les acheteurs, est visiblement plus populaire dans des secteurs tels que CIL, Sidi Maarouf, Anfa, Ain Diab, et Californie. Ce phénomène est clairement mis en évidence par l’amplitude des cercles sur le graphique, indiquant une demande accrue dans ces quartiers ».

Pour Mohammed Lahlou, Associé gérant de l’agence Century21 Casa Sud l’engouement vient surtout du côté des promoteurs, il souligne en effet qu’« il y a de plus en plus d’offres par les promoteurs de projets de villas en villégiature permettant aux ménages qui en ont le budget de se diriger vers ce type de produit à des coûts compétitifs, ce qui oriente ces potentiels acquéreurs de privilégier ce type de logement aux appartements de grandes superficies situés dans les quartiers centraux pour à peu près le même budget, privilégiant ainsi une certaine qualité de vie».

En effet, l’engouement pour les villas a stimulé le développement de nouveaux projets immobiliers haut de gamme à Casablanca. Les promoteurs immobiliers ont compris l’intérêt croissant des acheteurs pour ce type de biens et ont donc investi dans la construction de villas de luxe répondant aux attentes du marché. Cela a contribué à dynamiser le secteur immobilier de la ville et à offrir davantage de choix aux acheteurs potentiels.

De multiples raisons

Un engouement et une abondance de l’offre dus à plusieurs facteurs. Yassine Ahdadou, Agent immobilier précise « qu’au Maroc, l’achat d’une villa est un signe de richesse c’est pour cela que de plus en plus de monde cherche à acheter des villas et avec la croissance que connais le pays, la situation financière de plusieurs ménages s’est nettement améliorée ce qui explique cet engouement pour ce type de biens ».

En effet, l’engouement pour l’achat de biens villas à Casablanca est en grande partie lié à l’augmentation du niveau de vie de la population. Avec une classe moyenne en expansion, de plus en plus de ménages peuvent se permettre d’investir dans l’immobilier résidentiel haut de gamme. Les Casablancais sont de plus en plus enclins à rechercher des biens immobiliers qui offrent confort, espace et prestige, ce qui explique leur intérêt croissant pour les villas.

En outre, l’attrait pour les quartiers résidentiels sécurisés joue un rôle majeur dans cet engouement. Les Casablancais attachent une grande importance à la sécurité de leur famille et de leurs biens, et préfèrent donc vivre dans des quartiers dotés de dispositifs de sécurité efficaces. Les villas offrent souvent un niveau de sécurité plus élevé que les appartements, ce qui les rend d’autant plus attractives pour les acheteurs.

Pour sa part, Safae Badur, DG de Century21 Casa Immo fait ressortir de son côté plusieurs raisons pour lesquelles de plus en plus de Marocains recherchent à acheter des villas à Casablanca.

« D’abord le Prestige et statut social puisque les villas sont souvent considérées comme des symboles de réussite et de statut social élevé. Pour de nombreux Marocains, posséder une villa à Casablanca est un signe de réussite financière et sociale ».

Autres points ressortis par l’experte « l’Espace et le confort ; les villas offrent généralement plus d’espace que les appartements ou les maisons traditionnelles. Elles sont souvent équipées de jardins, de piscines et d’autres commodités qui offrent un niveau élevé de confort et de qualité de vie ».

En troisième lieu, « la vie privée et la sécurité, dans le sens où les villas offrent souvent plus d’intimité que les autres types de logements, ce qui est attrayant pour de nombreuses familles. De plus, de nombreuses villas sont situées dans des quartiers résidentiels sécurisés, offrant un environnement sûr et protégé ».

Sur un autre volet, pour certains Marocains, l’achat d’une villa à Casablanca peut être considéré comme un investissement immobilier rentable. « La valeur des biens immobiliers à Casablanca a tendance à augmenter avec le temps, ce qui en fait un choix attractif pour ceux qui cherchent à investir dans l’immobilier ».

Enfin un Style de vie moderne, puisque « Casablanca est une ville dynamique et cosmopolite, offrant de nombreuses opportunités professionnelles, culturelles et de loisirs. Pour certains Marocains, posséder une villa dans cette ville leur permet de profiter pleinement de tout ce que Casablanca a à offrir en termes de style de vie moderne et urbain ».

Pour ce qui est des secteurs les plus recherchés pour l’achat d’une villa, Yassine Ahdadou explique que « c’est plutôt Bouskoura qui prend la première place, toutefois il explique que pour les grands Budgets ce sont plutôt les zones d’Anfa et Ain Diab qui ont la cote ».

Safae Badur souligne de son côté, que « les secteurs les plus prisés pour l’achat de villas à Casablanca comprennent les zones résidentielles haut de gamme, telles que Anfa Supérieur, Ain Diab, El Manar et Californie. Ces quartiers offrent généralement un environnement sécurisé, des infrastructures de qualité et un cadre de vie agréable ».

Une offre pour tous les budgets

Côté prix, les budgets varient aussi. Malik Belkeziz précise qu’en se basant sur les données des annonces récoltées par Agenz « le coût moyen au mètre carré oscille autour de 20.000 Dirhams, ce qui implique des investissements moyens situés entre 6 et 10 millions de dirhams pour les biens correspondant à cette gamme de superficie. Les propriétés qui allient la qualité à ces critères de superficie et de prix témoignent d’une liquidité exceptionnelle sur le marché, signalant un turnover rapide et une attractivité constante ».

« Quant aux transactions réellement conclues, telles que rapportées par agenz.ma, les prix par mètre carré attestent d’une diversité selon les quartiers : environ 18,000 dirhams pour CIL et

Ain Diab, tandis qu’Anfa Supérieur monte à 30.000 dirhams. Des quartiers comme Dar Bouazza et Ville Verte présentent des tarifs plus abordables, avec respectivement 16,000 et 12,000 dirhams par mètre carré. Ces chiffres sont essentiels pour les professionnels de l’immobilier qui souhaitent offrir des conseils précis et adaptés aux acheteurs, tout en prenant en compte le potentiel de plus-value et la rapidité de revente des biens», souligne ce dernier.

Yassine Ahdadou fait ressortir pour sa part, que « pour l’achat d’une villa d’une superficie par exemple de 400m2 à Bouskoura cela peut commencer à 3,5 MDH pour les villas simples en bande dans un lotissement et peut aller jusqu’à 30 MDH, voire plus ».

Du côté de Safae Badur, « Pour les villas, les prix moyens au mètre carré sont plus élevés, allant de 20k à 45k dirhams par mètre carré». Toujours selon cette dernière «le prix moyen au mètre carré pour l’achat d’une villa à Casablanca varie considérablement en fonction de la localisation, de la taille et des équipements de la propriété. En général, on peut s’attendre à des prix allant de 4 Mdh à 50 Mdh ».

Toutefois, peu importe le budget, l’experte explique « qu’avant d’acheter un bien immobilier à Casablanca, les acquéreurs doivent faire attention à plusieurs points, notamment la qualité de la construction, l’état général du bien, la conformité aux normes légales et réglementaires, la situation foncière, la proximité des commodités et des infrastructures, ainsi que les perspectives de valorisation future de la propriété. Il est également recommandé de faire appel à un professionnel de l’immobilier pour obtenir des conseils et une expertise approfondie avant de finaliser l’achat ».