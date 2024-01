Innovation et R&D. Phosphate Valley Technology consolide sa structure financière

Décision stratégique pour Phosphate Valley Technology : une augmentation de capital de 70 millions de dirhams consolide sa structure financière pour soutenir sa croissance.

L’assemblée générale extraordinaire du 3 novembre 2023 marque un tournant majeur pour Phosphate Valley Technology, nouvelle entreprise créée par l’université de recherche UM6P en partenariat avec le groupe OCP. Les actionnaires ont pris la décision d’augmenter le capital social de l’entreprise de 70 millions de dirhams, portant ainsi le capital à 80 millions de dirhams.

Cette mesure, associée à la modification corrélative de l’article 7 des statuts, renforce la position financière de l’entreprise et lui donne les moyens nécessaires pour poursuivre son expansion. Rappelons que Phosphate Valley Technology se positionne comme un maillon essentiel dans l’évolution du secteur des phosphates. Spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication d’équipements industriels de pointe, elle joue un rôle crucial dans la consolidation des capacités technologiques du groupe OCP.

Le conseil d’administration, lors de sa réunion du 15 décembre 2023, a confirmé la réalisation définitive de l’augmentation de capital, portant ainsi le capital social de Phosphate Valley Technology à 80 millions de dirhams. Cette étape importante consolide la structure financière de l’entreprise et lui permet de mettre en œuvre ses projets de développement de manière efficace. Cette augmentation de capital reflète également la confiance des actionnaires dans le potentiel de l’entreprise et à saisir les opportunités futures.

Fournisseur de machines industrielles de haute qualité et de services de classe mondiale

Il faut savoir que l’objectif principal de Phosphate Valley Technology est de fournir des produits de machines industrielles de haute qualité, accompagnés d’un service de classe mondiale. L’entreprise s’appuie sur la digitalisation et l’intelligence collective pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients en matière de machines industrielles.

Contexte économique marqué par la baisse des exportations des phosphates et dérivés

Dans le contexte économique actuel marqué par une baisse des exportations des phosphates et dérivés, l’importance de Phosphate Valley Technology ne peut être sous-estimée. Selon l’indicateur mensuel des échanges extérieurs publié par l’Office des Changes, les exportations des phosphates et dérivés ont chuté de manière significative, passant de 108,394 milliards de dirhams à fin novembre 2022 à 67,221 milliards de dirhams à fin novembre 2023.

Cette baisse des exportations concerne principalement les ventes d’engrais naturels et chimiques (-35,3%), d’acide phosphorique (-44,2%) et de phosphates (-43,6%). Face à cette situation, Phosphate Valley Technology, en tant que partenaire du groupe OCP, joue un rôle crucial dans la maîtrise des processus techno-industriels dans le secteur des phosphates. Son expertise accrue contribuera à la croissance et à la compétitivité de l’industrie marocaine des phosphates sur la scène mondiale.