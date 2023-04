La Journée Mondiale du Sport : Hymne à un avenir sportif meilleur

Cela s’est passé à Bouskoura, « ville verte » et plus précisément au Lycée français Louis Massignon où toute une jeunesse, éduquée et parfaitement en phase avec l’évènement s’est mobilisée pour la circonstance, avec disponibilité et talent.

Ici, le 6 avril 2023, on fêtait la 9ème édition de la célébration de la Journée Internationale du Sport*. Ce fut un moment magistral car furent réunis, comme par enchantement, tous les ingrédients qui font que le sport est beau. Or, en réalité, c’est l’aboutissement d’efforts et d’organisation minutieux qui ont produit une célébration dont on se souviendra.

Quand on célèbre le sport, on célèbre les exploits, mais aussi, l’avenir car c’est dans la transmission vers les jeunes générations que l’effort prend toute sa dimension. Et qui de mieux que les éducateurs et les champions pour transmettre et tracer le terrain ?

Louis Massignon, ce lycée français en terre marocaine avec sa proviseur principale Mme Catherine Bellus et tous les cadres administratifs ont conjugué avec talent l’art de se dépasser et l’art de partager, et ce, sous les yeux d’une assistance conquise par tant de spontanéité et de joie de vivre.

Cela est allé droit au cœur de Kamal Lahlou, Nawal El Moutawakil et du représentant des Nations unies et du Haut-Commissariat des Réfugiés, (H.C.R).

Clou du spectacle, un message de Thomas Bach qui souhaitait un bon succès à tous.

Tous ? Les présents bien sûr où l’on reconnaissait des présidents de fédérations et des coaches reconnus en plus de tous les élèves et volontaires qui ont fêté le Maroc et ses talents. Mme Bellus, qui a veillé au moindre petit détail, ne s’en vante pas outre mesure. « On est dans un beau pays, le Maroc, ce pays magnifique regorge de talents et d’ambition. Quand l’occasion nous est donnée de montrer notre reconnaissance, comment peut-on s’en priver ?

C’est habillé aux couleurs nationales des « Lions de l’Atlas » que les jeunes lycéens et lycéennes ont entonné un impeccable « Nachid El Watani » qui fit frissonner l’assistance.

Kamal Lahlou et Nawal El Moutawakil qui ont mené tant de combats et qui, aujourd’hui encore continuent de batailler pour que les valeurs du sport ne s’estompent pas ni ne disparaissent croient dur comme fer à l’avenir du sport national.

Si c’est en forgeant qu’on devient forgeron, c’est en capitalisant sur les moments où la réussite vous sourit qu’on évite les désillusions du lendemain.

Il faut toujours repartir de l’avant, et ne rien considérer comme acquis. Ce qui a été gagné est passé. Reste maintenant à magnifier l’avenir.

C’est ce message que l’on doit bien comprendre, en considérant que quelle que soit l’œuvre accomplie, tout reste, encore et toujours, à faire.

Que les jeunes de demain réussissent mieux que ceux d’hier et d’aujourd’hui.

Tel est le message à retenir de cette 9ème édition de la célébration de la Journée Internationale du Sport.

* La Journée Internationale du Sport est un évènement célébré le 6 avril de chaque année, depuis 2014 (9ème édition), après que le CIO ait adopté à l’unanimité la proposition de M. Kamal Lahlou, lors du deuxième Forum entre le Comité International Olympique et l’Organisation des Nations –Unies, tenu à Genève en présence du Secrétaire Général de l’ONU Ban Ki Moon et du Docteur Jacques Rogge, alors Président du C.I.O.