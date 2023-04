Banque Centrale Populaire injecte du sang neuf dans les BPR

Quelques mois après la nomination d’un nouveau directeur général à la tête de sa filiale guinéenne, la Banque Populaire Maroco-Guinéenne (BPMG), le groupe BCP (Banque Centrale Populaire) procède à une nouvelle nomination au sein de son top management.

Et cette fois-ci, c’est au niveau domestique et plus précisément à la Banque Populaire Régionale Fès-Meknès qu’il a été procédé à la nomination d’un nouveau président du directoire. En effet, en appointant Yacine Lemcherki, du haut de ses 48 ans, à la tête de la principale BPR (en termes de fonds propres avec ses 6,2 milliards de dirhams à fin 2021), le groupe présidé par Karim Mounir entend bien insuffler du sang neuf dans le pilotage des activités dans les régions du Maroc où la compétition se fait de plus en plus rude avec les autres banques qui cherchent à y accroitre leurs parts de marchés, alors que le pays cherche à faire émerger de nouveaux pôles économiques.